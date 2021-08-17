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MR Group продает один из своих крупнейших проектов

Жилой комплекс Wave рядом с Борисовскими прудами, скорее всего, построит ЛСР
Антон Филатов Дарья Молоткова
Жилой комплекс Wave рядом с Борисовскими прудами, скорее всего, построит ЛСР /mr group

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство группы ЛСР о приобретении ООО «Оникс», сказано на ее сайте. Эта фирма, по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с девелопером MR Group. Ей принадлежит компания «Бизнес актив», которая весной прошлого года выкупила у «РТ-капитала» (продает непрофильные активы госкорпорации «Ростех») 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА). Это предприятие, в свою очередь, владеет участком на 22 га на ул. Борисовские Пруды на юге Москвы. На этой территории MR Group планировала построить жилой комплекс Wave (от англ. «волна») на 547 490 кв. м. Тогда предполагалось, что это будет один из крупнейших проектов в портфеле девелопера. Представители MR Group и ЛСР от комментариев отказались.

Группа ЛСР, по данным Единого ресурса застройщиков, является вторым крупнейшим девелопером жилья в России. Сейчас в активной стройке у нее находится 2,94 млн кв. м. Выручка группы по итогам 2020 г. – 118 млрд руб. Стоимость портфеля на 31 декабря прошлого года – 276,2 млрд руб. Ее основной владелец – Андрей Молчанов, ему принадлежит 50,33% группы. Изначально ЛСР строила в основном в Санкт-Петербурге: к примеру, сейчас здесь у нее возводится 2,3 млн кв. м жилья. Впрочем, в последние годы компания активно покупает площадки и в Москве. Ее крупнейший проект в российской столице – квартал «Зиларт» на 1,57 млн кв. м на бывшей территории ЗиЛа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных