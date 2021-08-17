MR Group продает один из своих крупнейших проектов

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство группы ЛСР о приобретении ООО «Оникс», сказано на ее сайте. Эта фирма, по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с девелопером MR Group. Ей принадлежит компания «Бизнес актив», которая весной прошлого года выкупила у «РТ-капитала» (продает непрофильные активы госкорпорации «Ростех») 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА). Это предприятие, в свою очередь, владеет участком на 22 га на ул. Борисовские Пруды на юге Москвы. На этой территории MR Group планировала построить жилой комплекс Wave (от англ. «волна») на 547 490 кв. м. Тогда предполагалось, что это будет один из крупнейших проектов в портфеле девелопера. Представители MR Group и ЛСР от комментариев отказались.