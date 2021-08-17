MR Group продает один из своих крупнейших проектов

MR Group продает один из своих крупнейших проектовЖилой комплекс Wave рядом с Борисовскими прудами, скорее всего, построит ЛСР
Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство группы ЛСР о приобретении ООО «Оникс», сказано на ее сайте. Эта фирма, по данным «СПАРК-Интерфакса», связана с девелопером MR Group. Ей принадлежит компания «Бизнес актив», которая весной прошлого года выкупила у «РТ-капитала» (продает непрофильные активы госкорпорации «Ростех») 100% акций Московского завода радиотехнической аппаратуры (МЗРТА). Это предприятие, в свою очередь, владеет участком на 22 га на ул. Борисовские Пруды на юге Москвы. На этой территории MR Group планировала построить жилой комплекс Wave (от англ. «волна») на 547 490 кв. м. Тогда предполагалось, что это будет один из крупнейших проектов в портфеле девелопера. Представители MR Group и ЛСР от комментариев отказались.
Группа ЛСР, по данным Единого ресурса застройщиков, является вторым крупнейшим девелопером жилья в России. Сейчас в активной стройке у нее находится 2,94 млн кв. м. Выручка группы по итогам 2020 г. – 118 млрд руб. Стоимость портфеля на 31 декабря прошлого года – 276,2 млрд руб. Ее основной владелец – Андрей Молчанов, ему принадлежит 50,33% группы. Изначально ЛСР строила в основном в Санкт-Петербурге: к примеру, сейчас здесь у нее возводится 2,3 млн кв. м жилья. Впрочем, в последние годы компания активно покупает площадки и в Москве. Ее крупнейший проект в российской столице – квартал «Зиларт» на 1,57 млн кв. м на бывшей территории ЗиЛа.