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Glorax Андрея Биржина нашла партнера по строительству апарт-отелей

Управлять этими объектами будет сеть Ye’s, связанная с владельцем группы «Пионер»
Дарья Молоткова Антон Филатов
Управлять этими объектами будет сеть Ye’s, связанная с владельцем группы «Пионер» /Ye’s

Принадлежащая владельцу группы «Пионер» Леониду Максимову и наследникам Андрея Грудина (экс-акционер компании) сеть Ye’s стала партнером девелопера Glorax по реализации проектов апарт-отелей в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал президент последней Андрей Биржин. Директор по развитию Ye’s Антон Агапов эту информацию подтвердил. На первом этапе сеть, по их словам, будет выступать консультантом проектов Glorax. Она будет разрабатывать программы доходности для инвесторов, технические стандарты, а также дизайн мест общего пользования. После завершения строительства объектов Ye’s будет ими управлять.

Первым проектом партнеров станет апарт-отель на 1002 номера в рамках жилого комплекса на 100 000 кв. м на Заневском проспекте. Общая площадь самого объекта составит 27 438 кв. м. Еще один совместный апарт-отель запланирован в многофункциональном комплексе на 79 230 кв. м, который Glorax хочет построить на Белоостровской улице. Его общая площадь – 21 377 кв. м. Инвестиции в строительство двух объектов стороны не раскрывают. Заместитель директора департамента консалтинга Colliers в Санкт-Петербурге Евгения Тучкова оценивает общие затраты на эти проекты в 6,1–6,6 млрд руб. У Glorax и Ye’s будут и другие апарт-отели, говорит представитель Glorax. Подробности этих проектов он не раскрыл.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных