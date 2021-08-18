Glorax Андрея Биржина нашла партнера по строительству апарт-отелей

Первым проектом партнеров станет апарт-отель на 1002 номера в рамках жилого комплекса на 100 000 кв. м на Заневском проспекте. Общая площадь самого объекта составит 27 438 кв. м. Еще один совместный апарт-отель запланирован в многофункциональном комплексе на 79 230 кв. м, который Glorax хочет построить на Белоостровской улице. Его общая площадь – 21 377 кв. м. Инвестиции в строительство двух объектов стороны не раскрывают. Заместитель директора департамента консалтинга Colliers в Санкт-Петербурге Евгения Тучкова оценивает общие затраты на эти проекты в 6,1–6,6 млрд руб. У Glorax и Ye’s будут и другие апарт-отели, говорит представитель Glorax. Подробности этих проектов он не раскрыл.