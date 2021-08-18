Glorax Андрея Биржина нашла партнера по строительству апарт-отелей

Glorax Андрея Биржина нашла партнера по строительству апарт-отелейУправлять этими объектами будет сеть Ye’s, связанная с владельцем группы «Пионер»
Принадлежащая владельцу группы «Пионер» Леониду Максимову и наследникам Андрея Грудина (экс-акционер компании) сеть Ye’s стала партнером девелопера Glorax по реализации проектов апарт-отелей в Санкт-Петербурге. Об этом «Ведомостям» рассказал президент последней Андрей Биржин. Директор по развитию Ye’s Антон Агапов эту информацию подтвердил. На первом этапе сеть, по их словам, будет выступать консультантом проектов Glorax. Она будет разрабатывать программы доходности для инвесторов, технические стандарты, а также дизайн мест общего пользования. После завершения строительства объектов Ye’s будет ими управлять.
Первым проектом партнеров станет апарт-отель на 1002 номера в рамках жилого комплекса на 100 000 кв. м на Заневском проспекте. Общая площадь самого объекта составит 27 438 кв. м. Еще один совместный апарт-отель запланирован в многофункциональном комплексе на 79 230 кв. м, который Glorax хочет построить на Белоостровской улице. Его общая площадь – 21 377 кв. м. Инвестиции в строительство двух объектов стороны не раскрывают. Заместитель директора департамента консалтинга Colliers в Санкт-Петербурге Евгения Тучкова оценивает общие затраты на эти проекты в 6,1–6,6 млрд руб. У Glorax и Ye’s будут и другие апарт-отели, говорит представитель Glorax. Подробности этих проектов он не раскрыл.