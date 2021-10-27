Продажи новостроек в России выросли на 30%, несмотря на сокращение льготной ипотеки

Продажи новостроек в России выросли на 30%, несмотря на сокращение льготной ипотекиМногие девелоперы ввели собственные программы кредитования для стимулирования покупателей
В период с января по сентябрь 2021 г. в России было заключено 632 000 договоров долевого участия (ДДУ) на покупку квартир, говорится в сообщении Росреестра. Это на 29,2% больше, чем было в аналогичный период прошлого года: тогда было зарегистрировано 489 000 ДДУ. Наибольший рост продаж квартир, судя по данным Росреестра, наблюдался в Московской области: там количество заключенных договоров выросло почти на 76% – с 49 300 до 86 900. На 46% увеличилось число сделок с жильем в Краснодарском крае (до 43 700), на 42% – в Москве (до 100 500).
Рост продаж квартир подтверждают и опрошенные «Ведомостями» девелоперы. Соакционер и управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко говорит, что компания в этом году продала на 25% жилья больше, чем годом ранее. На 20% увеличилось количество сделок за девять месяцев этого года и у ГК «Гранель», подтверждает заместитель директора по продажам девелопера Сергей Нюхалов.
Увеличение количества зарегистрированных ДДУ опрошенные «Ведомостями» эксперты и участники рынка связывают с льготной ипотекой, которая в крупных городах фактически действовала в первой половине этого года. Такая программа была запущена весной 2020 г. в качестве поддержки населения и строительной отрасли. Согласно ее условиям россияне могли приобрести жилье под 6,5% годовых. Льготную ипотеку можно было получить на покупку квартир стоимостью до 12 млн руб. в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и от 3 млн до 6 млн руб. – в других российских регионах.
С июля этого года ставка по такой программе выросла до 7%, а предельная сумма кредита составила 3 млн руб. для всех регионов, включая крупные города. В итоге, по данным ДОМ.РФ, в январе – июне по программе льготной ипотеки были выданы кредиты на 754 млрд руб., а с июля по сентябрь лишь на 64 млрд руб. Хотя в целом, по данным Росреестра, количество ипотечных кредитов растет – на 24% за девять месяцев 2021 г. (до 2,8 млн год к году).
После фактического окончания действия программы льготной ипотеки восстановить продажи в III квартале помогли программы от застройщиков и банков, предусматривающие особые условия покупки, говорит управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Девелоперы стали стимулировать продажи квартиры собственными программами, предлагая клиентам кредиты с субсидированными ставками, согласен с ней директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев.
Это подтверждают и девелоперы. К примеру, в конце июля «Дон-строй инвест» запустил программу с субсидированной ставкой по ипотеке с минимальной ставкой в 5,9%. Такая же программа есть и у ГК ФСК и «Сбера»: по ней можно получить кредит от 2,5% как на готовое, так и на строящееся жилье. Директор департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина говорит, что у компании также есть рассрочка на приобретение жилья в некоторых жилых комплексах («Купи сейчас – плати потом»). У «Инграда» есть возможность либо использовать минимальную ставку в размере 0,01% в первый год действия ипотеки (правда, потом она вырастает до 7,85%), либо получить кредит под 6,2% на весь период.
Способствовал росту сделок по покупке квартир и сезонный фактор, говорит региональный директор департамента жилой недвижимости Colliers Кирилл Голышев. По его словам, в сентябре число сделок обычно увеличивается из-за восстановления деловой активности и окончания сезона отпусков. Об этом же говорит управляющий партнер «Векторстройфинанса» Андрей Колочинский. Он считает, что такая тенденция продолжится и в октябре: покупатели будут приобретать жилье в связи с ожиданиями ухудшения условий ипотечного кредитования и ростом ключевой ставки ЦБ. Нюхалов также считает, что покупательская активность на рынке новостроек сохранится. Он связывает это с сохраняющимся недостатком предложения на рынке и недостаточной обеспеченностью жильем населения.