Продажи новостроек в России выросли на 30%, несмотря на сокращение льготной ипотеки

Это подтверждают и девелоперы. К примеру, в конце июля «Дон-строй инвест» запустил программу с субсидированной ставкой по ипотеке с минимальной ставкой в 5,9%. Такая же программа есть и у ГК ФСК и «Сбера»: по ней можно получить кредит от 2,5% как на готовое, так и на строящееся жилье. Директор департамента аналитики и планирования продаж ГК ФСК Ксения Цаплина говорит, что у компании также есть рассрочка на приобретение жилья в некоторых жилых комплексах («Купи сейчас – плати потом»). У «Инграда» есть возможность либо использовать минимальную ставку в размере 0,01% в первый год действия ипотеки (правда, потом она вырастает до 7,85%), либо получить кредит под 6,2% на весь период.