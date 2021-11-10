Американский фонд Hines продает свою долю в офисных башнях «Метрополиса»Покупателем станет чешская PPF Group, считают консультанты
Американский Hines и входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate выставили на продажу три офисных здания комплекса «Метрополис», расположенного на Ленинградском шоссе на севере Москвы, об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с владельцами этих объектов. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из продавцов.
Общая площадь башен – 110 000 кв. м. Инициатором продажи этих активов выступает Hines, у которого завершается срок работы фонда, владеющего офисами в «Метрополисе», говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, ему сейчас принадлежат половина в двух зданиях (на 50 000 и 32 000 кв. м), а также миноритарная доля примерно на 10% в третьей башне (28 000 кв. м).
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