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Американский фонд Hines продает свою долю в офисных башнях «Метрополиса»

Покупателем станет чешская PPF Group, считают консультанты
Дарья Молоткова Антон Филатов
Общая продаваемая площадь башен – 110 000 кв. м / Максим Стулов / Ведомости

Американский Hines и входящая в чешскую PPF Group компания PPF Real Estate выставили на продажу три офисных здания комплекса «Метрополис», расположенного на Ленинградском шоссе на севере Москвы, об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с владельцами этих объектов. Эту информацию подтвердил источник, близкий к одному из продавцов.

Общая площадь башен – 110 000 кв. м. Инициатором продажи этих активов выступает Hines, у которого завершается срок работы фонда, владеющего офисами в «Метрополисе», говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, ему сейчас принадлежат половина в двух зданиях (на 50 000 и 32 000 кв. м), а также миноритарная доля примерно на 10% в третьей башне (28 000 кв. м).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных