Американский фонд Hines продает свою долю в офисных башнях «Метрополиса»

Общая площадь башен – 110 000 кв. м. Инициатором продажи этих активов выступает Hines, у которого завершается срок работы фонда, владеющего офисами в «Метрополисе», говорят собеседники «Ведомостей». По их словам, ему сейчас принадлежат половина в двух зданиях (на 50 000 и 32 000 кв. м), а также миноритарная доля примерно на 10% в третьей башне (28 000 кв. м).