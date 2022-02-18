Московские новостройки продаются, не замечая праздников

В январе 2022 г. на рынке новостроек Москвы было заключено 10 239 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, говорится в сообщении столичного управления Росреестра. По данным ведомства, это рекордный показатель за первый месяц года с 2018 г. Все это время он не превышал 7500 договоров. Для сравнения: результаты этого января на 35% лучше, чем прошлого, и на 54,6% – чем позапрошлого. Если говорить о категориях недвижимости, то из сообщения Росреестра следует, что рост продаж квартир (январь к январю) составил 29,6% (6811 сделок), а нежилых объектов (апартаменты и машино-места) – 105% (3428 ДДУ).