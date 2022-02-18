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Московские новостройки продаются, не замечая праздников

В январе было заключено аномально высокое для этого времени года число сделок с жильем
Дарья Молоткова
Аномально высокие показатели января подтверждают и участники рынка / Андрей Гордеев / Ведомости

В январе 2022 г. на рынке новостроек Москвы было заключено 10 239 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве, говорится в сообщении столичного управления Росреестра. По данным ведомства, это рекордный показатель за первый месяц года с 2018 г. Все это время он не превышал 7500 договоров. Для сравнения: результаты этого января на 35% лучше, чем прошлого, и на 54,6% – чем позапрошлого. Если говорить о категориях недвижимости, то из сообщения Росреестра следует, что рост продаж квартир (январь к январю) составил 29,6% (6811 сделок), а нежилых объектов (апартаменты и машино-места) – 105% (3428 ДДУ).

Аномально высокие показатели января подтверждают и участники рынка. Заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов отмечает, что продажи квартир у компании в первый месяц года выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев говорит о 27%. А если сравнивать с январем 2020 г., то, по его словам, рост составил 39%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных