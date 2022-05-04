Площадь квартир в Москве за $1 млн снизилась за год более чем на треть

Средняя площадь квартиры в элитном сегменте в Москве, которую можно приобрести за $1 млн, к концу I квартала 2022 г. составила 52 кв. м, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, за год этот показатель снизился на 34%: по итогам первых трех месяцев 2021 г. он составлял 79 кв. м. Похожие цифры приводит и директор управления элитной недвижимости «Метриум премиум» Анна Раджабова. Она также утверждает, что сейчас за $1 млн в элитном сегменте можно купить лишь квартиру на 50,3 кв. м, тогда как годом ранее ее средняя площадь была бы 74,3 кв. м. Падение этого показателя, по ее словам, началось еще в конце 2021 г., сейчас оно продолжается.