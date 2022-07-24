Ozon отказался от офиса в бывшем здании Минэка в Замоскворечье

Ozon отказался от офиса в бывшем здании Минэка в ЗамоскворечьеКрупные компании все чаще разрывают договоры аренды площадей, взятых на перспективу
Онлайн-ритейлер Ozon отказался от аренды гибкого офиса Flexity общей площадью 17 256 кв. м в бывшем здании Минэкономразвития на Овчинниковской набережной в Замоскворечье: договор с оператором объекта расторгнут. Об этом «Ведомостям» рассказали три консультанта, работавших с компанией. Представители Ozon и Flexity (принадлежит турецкому девелоперу Enka) эту информацию подтвердили. Последний уточнил, что сеть уже ведет переговоры по освободившимся площадям с потенциальными арендаторами.
Представитель CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказался.
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