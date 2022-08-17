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AFI Development Льва Леваева может лишиться двух отелей в Минводах

Генпрокуратура России посчитала, что их приватизация прошла с нарушениями
Дарья Молоткова Анна Киселева Антон Филатов
Среди объектов, которые подлежат изъятию, есть и принадлежащий AFI Development «Plaza SPA Кисловодск» / Plaza SPA Кисловодск

Компания AFI Development, принадлежащая израильскому диамантеру Льву Леваеву, может потерять пятизвездочную гостиницу «Plaza SPA Кисловодск» (275 номеров), рассказал «Ведомостям» один из ее партнеров. По его словам, этот отель попал в список санаторно-курортных учреждений, приватизация которых, по мнению Генеральной прокуратуры России, прошла незаконно. Ведомство еще в феврале 2022 г. подало иск в Гагаринский районный суд Москвы к Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ее председателю Михаилу Шмакову и ее дочернему предприятию – курортному управлению, следует из карточки дела. Соответчиками по нему выступают также структуры AFI Development – «АФИ рус» и «Корин девелопмент».

На баланс ФНПР, как сообщала газета «Коммерсантъ», еще в 90-е гг. безвозмездно были переданы 59 имущественных комплексов, из которых 34 санатория. Она могла их использовать исключительно для отдыха и лечения граждан, однако часть из них в итоге были проданы. На сайте суда сказано, что 12 августа Гагаринский районный суд вынес решение по этому иску, однако сам документ пока не опубликован. «РИА Новости» со ссылкой на свои источники тогда сообщало, что все требования Генпрокуратуры были удовлетворены, а 34 санатория должны быть изъяты в пользу государства. Это подтверждает и источник, близкий к одному из ответчиков по данному делу. Представитель Генпрокуратуры пообещал предоставить комментарии позже. Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков сообщил лишь, что федерация планирует оспорить данное решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных