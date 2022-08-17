AFI Development Льва Леваева может лишиться двух отелей в Минводах

На баланс ФНПР, как сообщала газета «Коммерсантъ», еще в 90-е гг. безвозмездно были переданы 59 имущественных комплексов, из которых 34 санатория. Она могла их использовать исключительно для отдыха и лечения граждан, однако часть из них в итоге были проданы. На сайте суда сказано, что 12 августа Гагаринский районный суд вынес решение по этому иску, однако сам документ пока не опубликован. «РИА Новости» со ссылкой на свои источники тогда сообщало, что все требования Генпрокуратуры были удовлетворены, а 34 санатория должны быть изъяты в пользу государства. Это подтверждает и источник, близкий к одному из ответчиков по данному делу. Представитель Генпрокуратуры пообещал предоставить комментарии позже. Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков сообщил лишь, что федерация планирует оспорить данное решение.