AFI Development Льва Леваева может лишиться двух отелей в Минводах

AFI Development Льва Леваева может лишиться двух отелей в МинводахГенпрокуратура России посчитала, что их приватизация прошла с нарушениями
Компания AFI Development, принадлежащая израильскому диамантеру Льву Леваеву, может потерять пятизвездочную гостиницу «Plaza SPA Кисловодск» (275 номеров), рассказал «Ведомостям» один из ее партнеров. По его словам, этот отель попал в список санаторно-курортных учреждений, приватизация которых, по мнению Генеральной прокуратуры России, прошла незаконно. Ведомство еще в феврале 2022 г. подало иск в Гагаринский районный суд Москвы к Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), ее председателю Михаилу Шмакову и ее дочернему предприятию – курортному управлению, следует из карточки дела. Соответчиками по нему выступают также структуры AFI Development – «АФИ рус» и «Корин девелопмент».
На баланс ФНПР, как сообщала газета «Коммерсантъ», еще в 90-е гг. безвозмездно были переданы 59 имущественных комплексов, из которых 34 санатория. Она могла их использовать исключительно для отдыха и лечения граждан, однако часть из них в итоге были проданы. На сайте суда сказано, что 12 августа Гагаринский районный суд вынес решение по этому иску, однако сам документ пока не опубликован. «РИА Новости» со ссылкой на свои источники тогда сообщало, что все требования Генпрокуратуры были удовлетворены, а 34 санатория должны быть изъяты в пользу государства. Это подтверждает и источник, близкий к одному из ответчиков по данному делу. Представитель Генпрокуратуры пообещал предоставить комментарии позже. Заместитель председателя ФНПР Александр Шершуков сообщил лишь, что федерация планирует оспорить данное решение.