Основной акционер ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас у компании находится в активной стадии строительства 5,9 млн кв. м. Выручка группы за 2021 г. составила 487,8 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев и группа ВТБ. Компания работает в 15 регионах, а объем ввода в эксплуатацию достиг 3 млн кв. м жилья в год, выручка за восемь лет выросла в восемь раз, цитируются в сообщении ПИК слова Гордеева. В этой связи, по его мнению, «поддержание заданных темпов роста и переход на новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня».