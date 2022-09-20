Основной акционер ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компании

Основной акционер ПИК Сергей Гордеев ушел с поста гендиректора компанииНовым руководителем группы стал ее топ-менеджер Иван Поландов
Гендиректором ПИК назначен Иван Поландов, который до этого занимал пост первого заместителя руководителя девелопера. Об этом говорится в сообщении самой группы. Основной акционер застройщика Сергей Гордеев ушел с руководящей должности.
Теперь он займется корпоративным управлением и стратегическим развитием бизнеса компании, в частности новыми технологическими направлениями. Близкий к компании источник утверждает, что Гордеев возглавит совет директоров ПИК. Сейчас этот пост занимает старший партнер адвокатского бюро Forward Legal Алексей Карпенко. Представитель самой ПИК это не комментирует.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас у компании находится в активной стадии строительства 5,9 млн кв. м. Выручка группы за 2021 г. составила 487,8 млрд руб. Основные акционеры ПИК – Сергей Гордеев и группа ВТБ. Компания работает в 15 регионах, а объем ввода в эксплуатацию достиг 3 млн кв. м жилья в год, выручка за восемь лет выросла в восемь раз, цитируются в сообщении ПИК слова Гордеева. В этой связи, по его мнению, «поддержание заданных темпов роста и переход на новый этап развития требуют не только идеально настроенных механизмов операционного менеджмента, но и корпоративного управления принципиально нового уровня».
Крупные девелоперы в последнее время активно меняют руководство. К примеру, совладелец MR Group Роман Тимохин в этом году уступил пост генерального директора Марии Литинецкой из агентства «Метриум». А новым руководителем Capital Group вместе Валентины Станововой назначен Сергей Калинин, ранее работавший в «Галс девелопмент» и KR Properties.