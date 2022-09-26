Интернет-ритейлер «Сима-лэнд» закрыл одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Другие условия сделки стороны не разглашают. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценивает ставку аренды в этом комплексе в 5800–6000 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС. Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко считает, что она может быть чуть ниже – 5000–5500 руб. за 1 кв. м. Таким образом, получается, что новый склад обойдется «Сима-лэнду» примерно в 1–1,26 млрд руб. за все время аренды.