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Интернет-ритейлер «Сима-лэнд» закрыл одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Он арендовал логистический комплекс площадью более 42 000 квадратных метров на юго-востоке Подмосковья
Антон Филатов Анна Киселева
Сделка с «АТ Недвижимость» позволит компании расширить свое присутствие на московском рынке и сократит время доставки товаров покупателям из Москвы и Подмосковья / lpark.su

Компания «Сима-лэнд» подписала с девелопером «АТ Недвижимость» договор долгосрочной аренды складских помещений общей площадью 42 204 кв. м в логопарке «Быково», который расположен в одноименном поселке в Раменском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказал Евгений Тынянов, директор по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank Russia, которая выступала консультантом этой сделки. Представитель «Сима-лэнда» от комментариев отказался, но информацию о заключении соглашения подтвердила Екатерина Фадеева, генеральный директор «Логопарк менеджмента», который принадлежит фонду «АТ Недвижимость» и управляет логопарком «Быково». По ее словам, договор подписан сроком на пять лет.

Другие условия сделки стороны не разглашают. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценивает ставку аренды в этом комплексе в 5800–6000 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС. Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко считает, что она может быть чуть ниже – 5000–5500 руб. за 1 кв. м. Таким образом, получается, что новый склад обойдется «Сима-лэнду» примерно в 1–1,26 млрд руб. за все время аренды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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