Интернет-ритейлер «Сима-лэнд» закрыл одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складов

Интернет-ритейлер «Сима-лэнд» закрыл одну из крупнейших в этом году сделок на рынке складовОн арендовал логистический комплекс площадью более 42 000 квадратных метров на юго-востоке Подмосковья
Компания «Сима-лэнд» подписала с девелопером «АТ Недвижимость» договор долгосрочной аренды складских помещений общей площадью 42 204 кв. м в логопарке «Быково», который расположен в одноименном поселке в Раменском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказал Евгений Тынянов, директор по представлению интересов корпоративных клиентов Knight Frank Russia, которая выступала консультантом этой сделки. Представитель «Сима-лэнда» от комментариев отказался, но информацию о заключении соглашения подтвердила Екатерина Фадеева, генеральный директор «Логопарк менеджмента», который принадлежит фонду «АТ Недвижимость» и управляет логопарком «Быково». По ее словам, договор подписан сроком на пять лет.
Другие условия сделки стороны не разглашают. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин оценивает ставку аренды в этом комплексе в 5800–6000 руб. за 1 кв. м в год без учета НДС. Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко считает, что она может быть чуть ниже – 5000–5500 руб. за 1 кв. м. Таким образом, получается, что новый склад обойдется «Сима-лэнду» примерно в 1–1,26 млрд руб. за все время аренды.