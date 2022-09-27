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Число сделок по покупке жилья в Турции гражданами России выросло более чем в три раза

Несмотря на рост цен, эта страна остается самой востребованной для эмиграции
Анна Киселева Елизавета Клочкова
Одна из причин приобретения активов в Турции – вложение денег / Сергей Николаев / Ведомости

С января по июль 2022 г. граждане России приобрели 6877 объектов недвижимости в различных регионах Турции, следует из отчета консалтинговой компании Knight Frank Russia. По ее данным, прирост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 225% (за семь месяцев 2021 г. было заключено 2124 сделки с участием россиян).

Существенный рост спроса на турецкую недвижимость фиксируют и другие консультанты. По данным компании Tranio, которая ссылается на институт статистики Турции, за восемь месяцев этого года жители России приобрели в этой стране 8115 объектов, что втрое больше показателей прошлого года. При этом доля сделок, заключенных с россиянами, составляет 18%. Похожая цифра – 17,3% – приводится и в отчете Knight Frank Russia. Там говорится, что это самый высокий показатель среди иностранцев. На 2-м месте граждане Ирана (13,3%), на третьем – Ирака (11%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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