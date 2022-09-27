Число сделок по покупке жилья в Турции гражданами России выросло более чем в три раза

Существенный рост спроса на турецкую недвижимость фиксируют и другие консультанты. По данным компании Tranio, которая ссылается на институт статистики Турции, за восемь месяцев этого года жители России приобрели в этой стране 8115 объектов, что втрое больше показателей прошлого года. При этом доля сделок, заключенных с россиянами, составляет 18%. Похожая цифра – 17,3% – приводится и в отчете Knight Frank Russia. Там говорится, что это самый высокий показатель среди иностранцев. На 2-м месте граждане Ирана (13,3%), на третьем – Ирака (11%).