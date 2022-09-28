Инвестиции в недвижимость с начала года увеличились более чем на 40%Такой рост связан в том числе с уходом иностранных игроков, активно продававших свои активы
Общий объем инвестиций в российскую недвижимость по итогам трех кварталов 2022 г. составил 334 млрд руб., следует из отчета консалтинговой компании IBC Real Estate. Это на 41% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Среди крупнейших сделок – покупка «Лукойлом» стадиона «Открытие банк арена» (оценивается в 16–20 млрд руб.), а также приобретение компанией «Ю-крафт» бывшего акционера «Еврохима» Дмитрия Стрежнева офисного комплекса «Арма» (15–17 млрд руб.). Только в III квартале этого года на недвижимость было потрачено 128 млрд руб., а это на 30% больше, чем годом ранее, сказано в отчете IBC Real Estate.
У других опрошенных «Ведомостями» консультантов немного другие цифры. Управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков отмечает, что за девять месяцев на покупку коммерческой недвижимости инвесторы потратили 229 млрд руб., что сопоставимо с показателями прошлого года. А директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов и вовсе говорит о 97,8 млрд руб. Но он подтверждает, что объем инвестиций в этом году увеличился. По его словам, рост составил 16% по сравнению с девятью месяцами прошлого года.