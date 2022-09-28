Инвестиции в недвижимость с начала года увеличились более чем на 40%

У других опрошенных «Ведомостями» консультантов немного другие цифры. Управляющий партнер Knight Frank Russia & CIS Алексей Новиков отмечает, что за девять месяцев на покупку коммерческой недвижимости инвесторы потратили 229 млрд руб., что сопоставимо с показателями прошлого года. А директор департамента рынков капитала Nikoliers Денис Платов и вовсе говорит о 97,8 млрд руб. Но он подтверждает, что объем инвестиций в этом году увеличился. По его словам, рост составил 16% по сравнению с девятью месяцами прошлого года.