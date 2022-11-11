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У cооснователя группы ПИК Кирилла Писарева появился новый элитный проект в центре Москвы

Он вместе с партнерами может построить клубный дом напротив музея Людмилы Гурченко у Патриарших прудов
Дарья Молоткова Антон Филатов
Бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев Андрей Любимов / Андрей Любимов / РБК / ТАСС

Фирма «Остоженка инвест», совладельцем которой является бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев, может построить элитный жилой комплекс напротив музея-мастерской актрисы Людмилы Гурченко у Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: там сказано, что «Остоженка инвесту» принадлежат права на небольшой участок в 0,0578 га в Большом Козихинском переулке. На этой территории градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) ранее одобрила строительство четырехэтажного здания площадью 1185 кв. м, пояснил «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. По его словам, с тех пор параметры объекта не менялись. С учетом подземной части его площадь может быть и больше – около 2000 кв. м, говорят консультанты.

Элитный комплекс в районе Патриарших прудов, судя по всему, – один из немногих оставшихся у Писарева проектов в России. До лета этого года бизнесмен, как сообщал РБК, продал российский бизнес девелоперской компании Wainbridge ее топ-менеджерам. В ее портфель на тот момент входили жилой комплекс «Акватория» на Ленинградском шоссе, ресторан «Прага» на Арбате, комплекс резиденций Bulgari на Большой Никитской улице.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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