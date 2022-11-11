У cооснователя группы ПИК Кирилла Писарева появился новый элитный проект в центре Москвы

У cооснователя группы ПИК Кирилла Писарева появился новый элитный проект в центре МосквыОн вместе с партнерами может построить клубный дом напротив музея Людмилы Гурченко у Патриарших прудов
Фирма «Остоженка инвест», совладельцем которой является бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев, может построить элитный жилой комплекс напротив музея-мастерской актрисы Людмилы Гурченко у Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: там сказано, что «Остоженка инвесту» принадлежат права на небольшой участок в 0,0578 га в Большом Козихинском переулке. На этой территории градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) ранее одобрила строительство четырехэтажного здания площадью 1185 кв. м, пояснил «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. По его словам, с тех пор параметры объекта не менялись. С учетом подземной части его площадь может быть и больше – около 2000 кв. м, говорят консультанты.
Элитный комплекс в районе Патриарших прудов, судя по всему, – один из немногих оставшихся у Писарева проектов в России. До лета этого года бизнесмен, как сообщал РБК, продал российский бизнес девелоперской компании Wainbridge ее топ-менеджерам. В ее портфель на тот момент входили жилой комплекс «Акватория» на Ленинградском шоссе, ресторан «Прага» на Арбате, комплекс резиденций Bulgari на Большой Никитской улице.