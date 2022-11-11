У cооснователя группы ПИК Кирилла Писарева появился новый элитный проект в центре Москвы

Фирма «Остоженка инвест», совладельцем которой является бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев, может построить элитный жилой комплекс напротив музея-мастерской актрисы Людмилы Гурченко у Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавших с этой компанией. Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса»: там сказано, что «Остоженка инвесту» принадлежат права на небольшой участок в 0,0578 га в Большом Козихинском переулке. На этой территории градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) ранее одобрила строительство четырехэтажного здания площадью 1185 кв. м, пояснил «Ведомостям» представитель Москомстройинвеста. По его словам, с тех пор параметры объекта не менялись. С учетом подземной части его площадь может быть и больше – около 2000 кв. м, говорят консультанты.