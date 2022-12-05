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Бизнес

Банк «Траст» нашел покупателя на крупнейший агрохолдинг Башкирии

Его за 6,4 млрд рублей выкупит группа «Черкизово»
Алексей Полухин
Максим Стулов / Ведомости

ГК «Русское зерно Уфа», которым управлял банк «Траст», продана на электронных торгах за 6,37 млрд руб. Покупателем стала дочерняя структура группы «Черкизово» – агропромышленный комплекс «Михайловский», следует из протокола торгов, опубликованного на сайте организатора процедуры – Российского аукционного дома.

Согласно презентации, которая готовилась к торгам («Ведомости» с ней ознакомились), ГК «Русское зерно Уфа» является крупнейшим агропромышленным холдингом в Башкортостане.

В состав лота входит пять птицефабрик мощностью производства 65 000 т мяса птицы и 750 млн яиц в год, комплекс по переработке на 25 000 т продукции, комбикормовый завод на 240 000 т кормов и земельный банк размером 18 000 га. «Траст» стал контролировать группу в марте 2019 г., после присоединения Рост-банка. Ранее агропромышленный холдинг принадлежал экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову.

«Черкизово» называет себя крупнейшим производителем мясной продукции в России.

В рейтинге птицефабрик Национального союза птицеводов по итогам 2021 г. группа заняла первое место с объемом производства 813 000 т. Также она занимает восьмое место по производству свинины с объемом 241 600 т в живом весе. Основными владельцами «Черкизово» выступают братья Сергей и Евгений Михайловы.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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