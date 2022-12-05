Банк «Траст» нашел покупателя на крупнейший агрохолдинг Башкирии

Банк «Траст» нашел покупателя на крупнейший агрохолдинг БашкирииЕго за 6,4 млрд рублей выкупит группа «Черкизово»
ГК «Русское зерно Уфа», которым управлял банк «Траст», продана на электронных торгах за 6,37 млрд руб. Покупателем стала дочерняя структура группы «Черкизово» – агропромышленный комплекс «Михайловский», следует из протокола торгов, опубликованного на сайте организатора процедуры – Российского аукционного дома.
Согласно презентации, которая готовилась к торгам («Ведомости» с ней ознакомились), ГК «Русское зерно Уфа» является крупнейшим агропромышленным холдингом в Башкортостане.
В состав лота входит пять птицефабрик мощностью производства 65 000 т мяса птицы и 750 млн яиц в год, комплекс по переработке на 25 000 т продукции, комбикормовый завод на 240 000 т кормов и земельный банк размером 18 000 га. «Траст» стал контролировать группу в марте 2019 г., после присоединения Рост-банка. Ранее агропромышленный холдинг принадлежал экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову.
«Черкизово» называет себя крупнейшим производителем мясной продукции в России.
В рейтинге птицефабрик Национального союза птицеводов по итогам 2021 г. группа заняла первое место с объемом производства 813 000 т. Также она занимает восьмое место по производству свинины с объемом 241 600 т в живом весе. Основными владельцами «Черкизово» выступают братья Сергей и Евгений Михайловы.