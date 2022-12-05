Банк «Траст» нашел покупателя на крупнейший агрохолдинг Башкирии

В состав лота входит пять птицефабрик мощностью производства 65 000 т мяса птицы и 750 млн яиц в год, комплекс по переработке на 25 000 т продукции, комбикормовый завод на 240 000 т кормов и земельный банк размером 18 000 га. «Траст» стал контролировать группу в марте 2019 г., после присоединения Рост-банка. Ранее агропромышленный холдинг принадлежал экс-совладельцу Бинбанка Микаилу Шишханову.