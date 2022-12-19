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«Траст» продал права на пять московских бизнес-центров, принадлежавших владельцу банка «Югра» Хотину

Покупатель может быть связан с самим бизнесменом
Дарья Молоткова Антон Филатов
iqpark-msk.ru

ООО «Глория» подало заявку на участие в торгах по продаже прав требований в размере 9,8 млрд руб. к четырем структурам группы компаний «Комплексные инвестиции» владельца банка «Югра» Алексея Хотина.

Это следует из протокола аукциона, опубликованного на сайте Российского аукционного дома (РАД). Из лотовой документации следует, что залогом по этим обязательствам выступают московские бизнес-центры общей площадью 181 000 кв. м: IQ-Park на Угрешской улице, Cherry Tower на Профсоюзной улице, The Cube на Волгоградском проспекте, «Смирновский» на Смирновской улице и «Очаково» на Большой Очаковской улице. «Глория» согласилась заплатить за лот 3,5 млрд руб., сказано в протоколе. Представитель «Траста», который выступал организатором аукциона, сообщил, что договор купли-продажи был заключен с единственным участником торгов.

Активы «Комплексных инвестиций» перешли «Трасту» в ходе санации Бинбанка, а также в рамках присоединения банка «Открытие специальный». «Глория», согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас на 99% принадлежит фирме «Транссервис», которой, в свою очередь, владеет бизнесмен Николай Очеретяный. Два консультанта, работавших с объектами «Комплексных инвестиций», считают, что он действует в интересах самого Хотина. По данным ЕГРЮЛ, Очеретяный в 2020 г. был гендиректором фирмы «Юкатекс ойл», которая принадлежит нефтяной компании Exillon Energy. Ее конечный бенефициар – зарегистрированная в Лондоне Exillon Energy Limited, она специализировалась на разработке месторождений нефти в Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Ее акционером с 2013 г. был Хотин, но два года назад она провела делистинг на Лондонской фондовой бирже и с тех пор сведений о себе не раскрывает. Связаться с представителем Хотина и его адвокатом «Ведомостям» не удалось, в Exillon Energy на запрос не ответили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных