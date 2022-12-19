«Траст» продал права на пять московских бизнес-центров, принадлежавших владельцу банка «Югра» Хотину

Активы «Комплексных инвестиций» перешли «Трасту» в ходе санации Бинбанка, а также в рамках присоединения банка «Открытие специальный». «Глория», согласно «СПАРК-Интерфаксу», сейчас на 99% принадлежит фирме «Транссервис», которой, в свою очередь, владеет бизнесмен Николай Очеретяный. Два консультанта, работавших с объектами «Комплексных инвестиций», считают, что он действует в интересах самого Хотина. По данным ЕГРЮЛ, Очеретяный в 2020 г. был гендиректором фирмы «Юкатекс ойл», которая принадлежит нефтяной компании Exillon Energy. Ее конечный бенефициар – зарегистрированная в Лондоне Exillon Energy Limited, она специализировалась на разработке месторождений нефти в Республике Коми и Ханты-Мансийском автономном округе. Ее акционером с 2013 г. был Хотин, но два года назад она провела делистинг на Лондонской фондовой бирже и с тех пор сведений о себе не раскрывает. Связаться с представителем Хотина и его адвокатом «Ведомостям» не удалось, в Exillon Energy на запрос не ответили.