Сбербанк стал совладельцем складского комплекса «Крекшино» в новой Москве

Сбербанк стал совладельцем складского комплекса «Крекшино» в новой МосквеДевелопер Malltech мог передать долю в нем в ходе реструктуризации долга перед кредитором
Входящая в группу Сбербанка компания «Сбербанк инвестиции» получила 24,99% долей в ООО «Вудвелл инвестментс лимитед», которая через компанию «Феникс-К» владеет участками общей площадью 22 га и расположенным на них складским комплексом «Крекшино» (253 000 кв. м) в новой Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 17 января. Оставшаяся доля в ООО у девелоперской компании Malltech. Ее представитель от комментариев отказался. Так же поступил и представитель Сбербанка.
Данная сделка не является инвестиционной, утверждают два консультанта, работавших с этим логистическим комплексом. По их словам, скорее всего, Malltech передала долю в проекте кредитору в ходе реструктуризации задолженности перед ним. В отчетности «Феникс-К» сказано, что актив и доли в трех структурах компании являются обеспечением залога по выданному банком кредиту. Сумма залога составляет 6,6 млрд руб., говорится там.