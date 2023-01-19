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Сбербанк стал совладельцем складского комплекса «Крекшино» в новой Москве

Девелопер Malltech мог передать долю в нем в ходе реструктуризации долга перед кредитором
Дарья Молоткова Антон Филатов
Сейчас рыночная цена «Крекшино» может составлять около 10 млрд руб. / malltech.ru

Входящая в группу Сбербанка компания «Сбербанк инвестиции» получила 24,99% долей в ООО «Вудвелл инвестментс лимитед», которая через компанию «Феникс-К» владеет участками общей площадью 22 га и расположенным на них складским комплексом «Крекшино» (253 000 кв. м) в новой Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 17 января. Оставшаяся доля в ООО у девелоперской компании Malltech. Ее представитель от комментариев отказался. Так же поступил и представитель Сбербанка.

Данная сделка не является инвестиционной, утверждают два консультанта, работавших с этим логистическим комплексом. По их словам, скорее всего, Malltech передала долю в проекте кредитору в ходе реструктуризации задолженности перед ним. В отчетности «Феникс-К» сказано, что актив и доли в трех структурах компании являются обеспечением залога по выданному банком кредиту. Сумма залога составляет 6,6 млрд руб., говорится там.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных