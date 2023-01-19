Сбербанк стал совладельцем складского комплекса «Крекшино» в новой Москве

Входящая в группу Сбербанка компания «Сбербанк инвестиции» получила 24,99% долей в ООО «Вудвелл инвестментс лимитед», которая через компанию «Феникс-К» владеет участками общей площадью 22 га и расположенным на них складским комплексом «Крекшино» (253 000 кв. м) в новой Москве. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка закрыта 17 января. Оставшаяся доля в ООО у девелоперской компании Malltech. Ее представитель от комментариев отказался. Так же поступил и представитель Сбербанка.