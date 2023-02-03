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Структура Vi Holding Виталия Мащицкого застроит территорию бывшего водочного завода «Кристалл» в Лефортове

Там может появиться более 130 000 кв. м жилья
Дарья Молоткова Антон Филатов
На заводе «Кристалл» в Лефортове раньше разливали водку «Путинка», а теперь будет жилье / Евгений Разумный / Ведомости

Фирма «Астра девелопмент 1», связанная с входящей в Vi Holding Виталия Мащицкого девелоперской компанией Asterus, стала владельцем специализированного застройщика (СЗ) «Крайс Кристалл». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта еще в октябре 2022 г., но ее участники об этом официально не сообщали. На балансе СЗ «Крайс Кристалл» находятся здания бывшего ликероводочного завода «Кристалл» на ул. Самокатной в районе Лефортово. Их общая площадь – 41 550 кв. м.

Факт приобретения предприятия подтвердили и два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, в сделку также вошел участок завода общей площадью 9,2 га. Представитель Asterus уверяет, что компания взяла участок бывшего завода «Кристалл» в управление. По его словам, сейчас девелопер рассматривает различные варианты развития площадки. В Nikoliers, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказались.

Возможная застройка территории «Кристалла» обсуждается уже много лет. Производственные мощности предприятия были выведены в Подмосковье в 2012–2013 гг. Тогда собственники завода говорили о планах создать на его месте творческий кластер, но этот проект не был реализован. В 2020 г. газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что на месте «Кристалла» построят 190 000 кв. м недвижимости, но ее сегмент не уточнялся. Самим проектом должна была заниматься воронежская девелоперская компания «Крайс». Ее представитель на запрос не ответил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных