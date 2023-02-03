Структура Vi Holding Виталия Мащицкого застроит территорию бывшего водочного завода «Кристалл» в Лефортове

Возможная застройка территории «Кристалла» обсуждается уже много лет. Производственные мощности предприятия были выведены в Подмосковье в 2012–2013 гг. Тогда собственники завода говорили о планах создать на его месте творческий кластер, но этот проект не был реализован. В 2020 г. газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что на месте «Кристалла» построят 190 000 кв. м недвижимости, но ее сегмент не уточнялся. Самим проектом должна была заниматься воронежская девелоперская компания «Крайс». Ее представитель на запрос не ответил.