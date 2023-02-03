Структура Vi Holding Виталия Мащицкого застроит территорию бывшего водочного завода «Кристалл» в Лефортове

Структура Vi Holding Виталия Мащицкого застроит территорию бывшего водочного завода «Кристалл» в ЛефортовеТам может появиться более 130 000 кв. м жилья
Фирма «Астра девелопмент 1», связанная с входящей в Vi Holding Виталия Мащицкого девелоперской компанией Asterus, стала владельцем специализированного застройщика (СЗ) «Крайс Кристалл». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта еще в октябре 2022 г., но ее участники об этом официально не сообщали. На балансе СЗ «Крайс Кристалл» находятся здания бывшего ликероводочного завода «Кристалл» на ул. Самокатной в районе Лефортово. Их общая площадь – 41 550 кв. м.
Факт приобретения предприятия подтвердили и два консультанта, работавших с этим объектом. По их словам, в сделку также вошел участок завода общей площадью 9,2 га. Представитель Asterus уверяет, что компания взяла участок бывшего завода «Кристалл» в управление. По его словам, сейчас девелопер рассматривает различные варианты развития площадки. В Nikoliers, которая выступала консультантом этой сделки, от комментариев отказались.
Возможная застройка территории «Кристалла» обсуждается уже много лет. Производственные мощности предприятия были выведены в Подмосковье в 2012–2013 гг. Тогда собственники завода говорили о планах создать на его месте творческий кластер, но этот проект не был реализован. В 2020 г. газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщала, что на месте «Кристалла» построят 190 000 кв. м недвижимости, но ее сегмент не уточнялся. Самим проектом должна была заниматься воронежская девелоперская компания «Крайс». Ее представитель на запрос не ответил.