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ГК «Основа» выкупила активы связанной с татарстанским холдингом «Ак барс» компании

На ее участках на востоке Москвы она сможет построить порядка 100 000 кв. м недвижимости
Дарья Молоткова Антон Филатов
Рыночную стоимость всех трех активов оценивают в 4,4–4,6 млрд руб. / Максим Стулов / Ведомости

Входящая в ГК «Основа» фирма «Специализированный застройщик «Северо-западный» стала владельцем компании «СЗ Ак барс недвижимость». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта осенью прошлого года, но о ней ранее не сообщалось. Еще одна структура девелопера уже в феврале 2023 г. приобрела ООО «ХК Ак барс – инвест». По словам двух консультантов, работавших с последним, за счет покупки этих компаний «Основа» получила права на три земельных участка на востоке Москвы. Речь идет о 0,6 га на Электродной улице, 1,1 га на Потешной улице и 1 га на 8-й улице Соколиной Горы. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил, что в сделку «вошли три площадки в старых границах Москвы», которые планируется использовать под строительство многофункциональных центров. Реализация данных проектов, по его словам, может занять порядка 2–2,5 года.

Связаться с представителем «СЗ Ак барс недвижимость» не удалось. Судя по информации «СПАРК-Интерфакса», эта компания может быть связана с татарстанским инвестхолдингом «Ак барс». По крайней мере, структура руководителя этой компании Ивана Егорова до сделки с «Основой» была владельцем всех трех московских площадок.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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