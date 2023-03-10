ГК «Основа» выкупила активы связанной с татарстанским холдингом «Ак барс» компании

Входящая в ГК «Основа» фирма «Специализированный застройщик «Северо-западный» стала владельцем компании «СЗ Ак барс недвижимость». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта осенью прошлого года, но о ней ранее не сообщалось. Еще одна структура девелопера уже в феврале 2023 г. приобрела ООО «ХК Ак барс – инвест». По словам двух консультантов, работавших с последним, за счет покупки этих компаний «Основа» получила права на три земельных участка на востоке Москвы. Речь идет о 0,6 га на Электродной улице, 1,1 га на Потешной улице и 1 га на 8-й улице Соколиной Горы. Президент ГК «Основа» Александр Ручьев подтвердил, что в сделку «вошли три площадки в старых границах Москвы», которые планируется использовать под строительство многофункциональных центров. Реализация данных проектов, по его словам, может занять порядка 2–2,5 года.