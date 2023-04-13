Газета
Недвижимость Эксклюзивно по подписке.
Скидки до -28%

У Dominanta бизнесмена Бородако новый элитный проект в центре Москвы

Девелопер может возвести жилой дом или апарт-комплекс рядом с Патриаршими прудами
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская компания Dominanta приобрела участок площадью 0,04 га в Большом Козихинском переулке недалеко от Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Об этом знают также два консультанта, работавшие с компанией. По их словам, сейчас на этой площадке находится здание, построенное в 1907 г. Оно используется преимущественно как офисный комплекс, к объектам культурного наследия оно не относится, утверждает один из собеседников «Ведомостей». Согласно выписке из Росреестра, объект до этой сделки принадлежал компании «Союзинвест», основным владельцем которой, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков. Связаться с ним не удалось. Согласно данным Арбитражного суда Москвы, в январе этого года он подал иск о собственном банкротстве.

Dominanta сейчас консолидирует и расположенные рядом с этим зданием участки, знают два консультанта. По их словам, в общей сложности девелопер рассчитывает получить 0,17 га, на которых можно будет возвести элитный клубный дом или апарт-комплекс. Директор по продукту и рекламе Dominanta Мария Александрова утверждает, что пока проект находится на стадии разработки, девелопер еще не принял окончательного решения по его параметрам и формату. Но, по ее словам, его планируется реализовать в партнерстве с Промсвязьбанком, который будет оказывать финансовую поддержку будущему комплексу. Другие детали она не раскрыла. Представитель Промсвязьбанка на запрос «Ведомостей» не ответил.

Вы видите 28% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных