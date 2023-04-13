У Dominanta бизнесмена Бородако новый элитный проект в центре Москвы

У Dominanta бизнесмена Бородако новый элитный проект в центре МосквыДевелопер может возвести жилой дом или апарт-комплекс рядом с Патриаршими прудами
Девелоперская компания Dominanta приобрела участок площадью 0,04 га в Большом Козихинском переулке недалеко от Патриарших прудов в центре Москвы. Об этом рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки. Об этом знают также два консультанта, работавшие с компанией. По их словам, сейчас на этой площадке находится здание, построенное в 1907 г. Оно используется преимущественно как офисный комплекс, к объектам культурного наследия оно не относится, утверждает один из собеседников «Ведомостей». Согласно выписке из Росреестра, объект до этой сделки принадлежал компании «Союзинвест», основным владельцем которой, согласно «СПАРК-Интерфаксу», является бывший акционер Соликамского магниевого завода Игорь Пестриков. Связаться с ним не удалось. Согласно данным Арбитражного суда Москвы, в январе этого года он подал иск о собственном банкротстве.
Dominanta сейчас консолидирует и расположенные рядом с этим зданием участки, знают два консультанта. По их словам, в общей сложности девелопер рассчитывает получить 0,17 га, на которых можно будет возвести элитный клубный дом или апарт-комплекс. Директор по продукту и рекламе Dominanta Мария Александрова утверждает, что пока проект находится на стадии разработки, девелопер еще не принял окончательного решения по его параметрам и формату. Но, по ее словам, его планируется реализовать в партнерстве с Промсвязьбанком, который будет оказывать финансовую поддержку будущему комплексу. Другие детали она не раскрыла. Представитель Промсвязьбанка на запрос «Ведомостей» не ответил.