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VK стала владельцем офисного центра, который занимает больше 10 лет

Сумма сделки – более 12 млрд рублей, полагают эксперты
Дарья Молоткова Анна Устинова
Максим Стулов / Ведомости

Связанная с VK компания «Линдер» стала владельцем фирмы «Ахилл», на балансе которой находится одна из башен бизнес-центра Skylight на Ленинградском проспекте на севере столицы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в начале марта. О том, что VK стала владельцем этого объекта, знают и два консультанта, работавших с ней. Представитель самой компании информацию о сделке подтвердил, но ее детали раскрывать не стал.

Общая площадь купленной VK 27-этажной башни – 49 290 кв. м, но сама компания до этой сделки с 2011 г. снимала в Skylight свыше 30 000 кв. м. Три года назад она перезаключила договор аренды (он истекал в 2021 г.) еще на пять лет, рассказывали ранее консультанты. Кто выступил продавцом этого объекта, точно неизвестно. Сам бизнес-центр был построен девелоперской компанией «Галс-девелопмент». Но она несколько лет назад продала здание VK неназванному покупателю, которого участники рынка связывали с инвесткомпанией O1 Properties. В частности, согласно «СПАРК-Интерфаксу», одним из предыдущих собственников «Ахилла» был Максим Ясько, член совета директоров «О1 пропертиз финанс», он также был членом совета директоров АО «Большевик». Бизнес-центр с аналогичным названием находится в портфеле O1 Properties. Представитель последней от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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