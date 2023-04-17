VK стала владельцем офисного центра, который занимает больше 10 лет

Общая площадь купленной VK 27-этажной башни – 49 290 кв. м, но сама компания до этой сделки с 2011 г. снимала в Skylight свыше 30 000 кв. м. Три года назад она перезаключила договор аренды (он истекал в 2021 г.) еще на пять лет, рассказывали ранее консультанты. Кто выступил продавцом этого объекта, точно неизвестно. Сам бизнес-центр был построен девелоперской компанией «Галс-девелопмент». Но она несколько лет назад продала здание VK неназванному покупателю, которого участники рынка связывали с инвесткомпанией O1 Properties. В частности, согласно «СПАРК-Интерфаксу», одним из предыдущих собственников «Ахилла» был Максим Ясько, член совета директоров «О1 пропертиз финанс», он также был членом совета директоров АО «Большевик». Бизнес-центр с аналогичным названием находится в портфеле O1 Properties. Представитель последней от комментариев отказался.