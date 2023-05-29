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СДЭК закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов с начала года

Компания арендовала почти 90 000 кв. м в логопарке на юге Московской области
Дарья Молоткова Антон Филатов
Новый объект позволит сократить сроки доставки / Максим Стулов / Ведомости

Логистический оператор СДЭК арендовал у девелопера PNK group 89 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк МКАД-М4» на юге Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал Константин Фомиченко, партнер NF Group, которая выступала консультантом этой сделки. Представители PNK group и СДЭК эту информацию подтвердили. По их словам, договор между сторонами подписан на длительный срок. СДЭК станет основным арендатором данного комплекса, общая площадь которого составляет 130 000 кв. м, добавляют они.

СДЭК – один из крупнейших федеральных логистических операторов, он занимается курьерской доставкой грузов и документов для организаций и частных лиц. Компания работает в 27 странах мира, включая Россию (ее хабы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске). Выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ по итогам 2022 г. составила 25,2 млрд руб., что на 15,6% превышает показатели предыдущего года. Чистая прибыль же сократилась на 13,3% год к году и составила 1,04 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных