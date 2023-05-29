СДЭК закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов с начала года

СДЭК закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов с начала годаКомпания арендовала почти 90 000 кв. м в логопарке на юге Московской области
Логистический оператор СДЭК арендовал у девелопера PNK group 89 000 кв. м в складском комплексе «PNK парк МКАД-М4» на юге Московской области. Об этом «Ведомостям» рассказал Константин Фомиченко, партнер NF Group, которая выступала консультантом этой сделки. Представители PNK group и СДЭК эту информацию подтвердили. По их словам, договор между сторонами подписан на длительный срок. СДЭК станет основным арендатором данного комплекса, общая площадь которого составляет 130 000 кв. м, добавляют они.
СДЭК – один из крупнейших федеральных логистических операторов, он занимается курьерской доставкой грузов и документов для организаций и частных лиц. Компания работает в 27 странах мира, включая Россию (ее хабы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске). Выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ по итогам 2022 г. составила 25,2 млрд руб., что на 15,6% превышает показатели предыдущего года. Чистая прибыль же сократилась на 13,3% год к году и составила 1,04 млрд руб.