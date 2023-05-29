СДЭК закрыл одну из крупнейших сделок на рынке складов с начала года

СДЭК – один из крупнейших федеральных логистических операторов, он занимается курьерской доставкой грузов и документов для организаций и частных лиц. Компания работает в 27 странах мира, включая Россию (ее хабы находятся в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске). Выручка ООО «СДЭК-глобал» по РСБУ по итогам 2022 г. составила 25,2 млрд руб., что на 15,6% превышает показатели предыдущего года. Чистая прибыль же сократилась на 13,3% год к году и составила 1,04 млрд руб.