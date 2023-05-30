Мэрия Москвы нашла покупателя на промзону в Восточном Дегунине

Там сказано, что при стартовой цене в 538,3 млн руб. эта компания согласилась заплатить за участок общей площадью 15,08 га 559,8 млн руб. Представитель «Основы» эту информацию подтвердил. Кроме нее в аукционе принимали участие также девелоперская компания Level Group и «Специализированный застройщик «Кусково парк», сказано в протоколе.