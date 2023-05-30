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Мэрия Москвы нашла покупателя на промзону в Восточном Дегунине

Группа «Основа» сможет построить там крупный жилой район
Дарья Молоткова Антон Филатов
Планируется строительство 298 000 кв. м недвижимости, из которых 165 000 кв. м придется на жилье / Андрей Гордеев / Ведомости

Принадлежащая ГК «Основа» фирма «Специализированный застройщик «Артстрой» стала победителем торгов за право реорганизации территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине на севере Москвы. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на инвестиционном портале столицы.

Там сказано, что при стартовой цене в 538,3 млн руб. эта компания согласилась заплатить за участок общей площадью 15,08 га 559,8 млн руб. Представитель «Основы» эту информацию подтвердил. Кроме нее в аукционе принимали участие также девелоперская компания Level Group и «Специализированный застройщик «Кусково парк», сказано в протоколе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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