Мэрия Москвы нашла покупателя на промзону в Восточном Дегунине

Мэрия Москвы нашла покупателя на промзону в Восточном ДегунинеГруппа «Основа» сможет построить там крупный жилой район
Принадлежащая ГК «Основа» фирма «Специализированный застройщик «Артстрой» стала победителем торгов за право реорганизации территории бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине на севере Москвы. Это следует из протокола аукциона, опубликованного на инвестиционном портале столицы.
Там сказано, что при стартовой цене в 538,3 млн руб. эта компания согласилась заплатить за участок общей площадью 15,08 га 559,8 млн руб. Представитель «Основы» эту информацию подтвердил. Кроме нее в аукционе принимали участие также девелоперская компания Level Group и «Специализированный застройщик «Кусково парк», сказано в протоколе.
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