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«Sminex-Интеко» продала свой бизнес в Ростове-на-Дону

Покупателем стала компания «TEN девелопмент», у которой есть жилые проекты в Екатеринбурге
Дарья Молоткова Антон Филатов
Эрик Романенко / ТАСС

«Sminex-Интеко» закрыла сделку по продаже девелоперского бизнеса в Ростове-на-Дону, рассказал «Ведомостям» его представитель. Покупателем, по его словам, стала входящая в инвестиционно-торговый холдинг TEN компания «TEN девелопмент». Ее генеральный директор Юрий Романович эту информацию подтвердил. В сделку вошли Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, комбинат крупнопанельного домостроения, структуры «Специализированный застройщик «ККПД-инвест» и «Специализированный застройщик «Левенцовка парк», управляющая компания «Патриот-сервис» и земельные участки под застройку, пояснил представитель «Sminex-Интеко». Девелопер выставил эти активы на продажу еще весной 2023 г., за них он рассчитывал выручить 3 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет эту цену рыночной.

«Интеко» начала работать в Ростове-на-Дону еще в 2006 г., когда приобрела комбинат крупнопанельного домостроения. Спустя несколько лет бывший владелец девелопера Елена Батурина планировала создать на базе этого направления совместное предприятие с ВЭБ.РФ по строительству в регионах массового жилья. Впрочем, этот проект так и не был реализован: в 2011 г. она продала компанию владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. Впоследствии «Интеко» перешла под контроль банка «Траст», который в 2022 г. продал ее девелоперу Sminex за 38 млрд руб. В сделку вошло семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находились в стадии проектирования и строительства, говорилось тогда в сообщении покупателя.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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