«Sminex-Интеко» продала свой бизнес в Ростове-на-Дону

«Интеко» начала работать в Ростове-на-Дону еще в 2006 г., когда приобрела комбинат крупнопанельного домостроения. Спустя несколько лет бывший владелец девелопера Елена Батурина планировала создать на базе этого направления совместное предприятие с ВЭБ.РФ по строительству в регионах массового жилья. Впрочем, этот проект так и не был реализован: в 2011 г. она продала компанию владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. Впоследствии «Интеко» перешла под контроль банка «Траст», который в 2022 г. продал ее девелоперу Sminex за 38 млрд руб. В сделку вошло семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находились в стадии проектирования и строительства, говорилось тогда в сообщении покупателя.