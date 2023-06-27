«Sminex-Интеко» продала свой бизнес в Ростове-на-Дону

«Sminex-Интеко» продала свой бизнес в Ростове-на-ДонуПокупателем стала компания «TEN девелопмент», у которой есть жилые проекты в Екатеринбурге
«Sminex-Интеко» закрыла сделку по продаже девелоперского бизнеса в Ростове-на-Дону, рассказал «Ведомостям» его представитель. Покупателем, по его словам, стала входящая в инвестиционно-торговый холдинг TEN компания «TEN девелопмент». Ее генеральный директор Юрий Романович эту информацию подтвердил. В сделку вошли Южный региональный научно-исследовательский и проектный институт градостроительства, комбинат крупнопанельного домостроения, структуры «Специализированный застройщик «ККПД-инвест» и «Специализированный застройщик «Левенцовка парк», управляющая компания «Патриот-сервис» и земельные участки под застройку, пояснил представитель «Sminex-Интеко». Девелопер выставил эти активы на продажу еще весной 2023 г., за них он рассчитывал выручить 3 млрд руб. Директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин называет эту цену рыночной.
«Интеко» начала работать в Ростове-на-Дону еще в 2006 г., когда приобрела комбинат крупнопанельного домостроения. Спустя несколько лет бывший владелец девелопера Елена Батурина планировала создать на базе этого направления совместное предприятие с ВЭБ.РФ по строительству в регионах массового жилья. Впрочем, этот проект так и не был реализован: в 2011 г. она продала компанию владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову. Впоследствии «Интеко» перешла под контроль банка «Траст», который в 2022 г. продал ее девелоперу Sminex за 38 млрд руб. В сделку вошло семь столичных жилых проектов общей площадью 1,4 млн кв. м, которые находились в стадии проектирования и строительства, говорилось тогда в сообщении покупателя.