У группы ПИК может появиться еще один проект в элитном сегменте

Учредители «Информ девелопмента» не раскрываются, но ее генеральным директором является Александра Коткина. Она же возглавляет ряд компаний, связанных с группой ПИК. Среди них ООО «Трест Мосзеленстрой», которое владеет одним из участков на ул. Маршала Прошлякова. Застройку этой территории будет осуществлять именно ПИК, говорят два консультанта, работавших с ним. Представитель самой группы от комментариев отказался. В девелоперской компании Sense (ее владельцем консультанты называют Юрия Матвеева, генерального директора проектного бюро Apex), которая собиралась строить апарт-комплекс в Нижнем Кисловском переулке, на запрос «Ведомостей» не ответили. Сейчас у нее остается 20% в проекте. Остальное – у Айсель Трудель, владелицы мультибрендового бутика Aizel.