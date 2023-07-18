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У группы ПИК может появиться еще один проект в элитном сегменте

Связанная с ней структура оказалась владельцем здания рядом с особняком Морозова на Арбате
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Информ девелопмент» приобрела 50% фирмы «Рассвет инвест», на балансе которой находится проект апарт-комплекса рядом с особняком Арсения Морозова в Нижнем Кисловском переулке на Арбате. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 13 июля.

Учредители «Информ девелопмента» не раскрываются, но ее генеральным директором является Александра Коткина. Она же возглавляет ряд компаний, связанных с группой ПИК. Среди них ООО «Трест Мосзеленстрой», которое владеет одним из участков на ул. Маршала Прошлякова. Застройку этой территории будет осуществлять именно ПИК, говорят два консультанта, работавших с ним. Представитель самой группы от комментариев отказался. В девелоперской компании Sense (ее владельцем консультанты называют Юрия Матвеева, генерального директора проектного бюро Apex), которая собиралась строить апарт-комплекс в Нижнем Кисловском переулке, на запрос «Ведомостей» не ответили. Сейчас у нее остается 20% в проекте. Остальное – у Айсель Трудель, владелицы мультибрендового бутика Aizel.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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