ВТБ окончательно вышел из состава акционеров ГК ПИК

Кому достался пакет ВТБ, также неизвестно. Покупателем бумаг ПИК с учетом довольно значительного размера пакета, скорее всего, стала группа российских институциональных инвесторов, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева. Так же считает и исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Марат Ибрагимов. Консультанты также напоминают, что по закону ПИК была бы обязана сообщить о появлении у нее акционера с долей более 5% (до этого получив от него соответствующее уведомление), поэтому, по их словам, в данном случае действительно можно считать, что долю ВТБ выкупили несколько инвесторов, а не один. Кроме того, между ПИК и ВТБ ранее было заключено форвардное соглашение о приобретении девелопером акций банка, говорилось в финансовой отчетности застройщика. Но сейчас это соглашение могло быть изменено, уточняет источник, знакомый с его деталями. Другие подробности он не сообщил.