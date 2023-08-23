ВТБ окончательно вышел из состава акционеров ГК ПИК

ВТБ окончательно вышел из состава акционеров ГК ПИКПокупателем его пакета, скорее всего, выступили российские институциональные инвесторы
ВТБ вышел из акционерного капитала ГК ПИК, следует из раскрытия банка. В нем сказано, что с 22 августа банк перестал владеть долей в компании, до этого ему принадлежало 12,36% акций. Других деталей там нет. Представители ПИК и ВТБ факт сделки подтвердили. По словам представителя банка, «сама инвестиция оценивается для бизнеса группы как успешная».
ВТБ долгое время был крупнейшим после бизнесмена Сергея Гордеева акционером ГК ПИК. Но в ходе SPO компании в 2021 г. он снизил свою долю с 23,7 до 18,75%, а позднее финансовая организация продала еще 6,39% акций.
Сколько ВТБ выручил от продажи оставшейся доли, стороны не раскрывают. Капитализации ГК ПИК на Мосбирже на момент ее закрытия 23 августа составляла 545,5 млрд руб., соответственно, такой пакет мог стоить 67,3 млрд руб.
На момент покупки ВТБ пакета акций ГК ПИК стоимость одной акции девелопера составляла 380 руб., сейчас они стоят 828 руб. Такой рост директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин объясняет в том числе увеличением портфеля проектов и финансовых показателей группы. К примеру, в 2019 г. выручка ПИК составляла 280,6 млрд руб., а в 2021 г. – 487,8 млрд руб. (в в 2022 г. компания этот показатель не раскрывала).
Кому достался пакет ВТБ, также неизвестно. Покупателем бумаг ПИК с учетом довольно значительного размера пакета, скорее всего, стала группа российских институциональных инвесторов, полагает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева. Так же считает и исполнительный директор департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка Марат Ибрагимов. Консультанты также напоминают, что по закону ПИК была бы обязана сообщить о появлении у нее акционера с долей более 5% (до этого получив от него соответствующее уведомление), поэтому, по их словам, в данном случае действительно можно считать, что долю ВТБ выкупили несколько инвесторов, а не один. Кроме того, между ПИК и ВТБ ранее было заключено форвардное соглашение о приобретении девелопером акций банка, говорилось в финансовой отчетности застройщика. Но сейчас это соглашение могло быть изменено, уточняет источник, знакомый с его деталями. Другие подробности он не сообщил.
Выход ВТБ из акционеров ГК ПИК может быть связан с тем, что банк посчитал, что инвестиционный срок подошел к концу, считает Рывкин. Кроме того, он не исключает, что у банка появились и другие альтернативные инвестиционные варианты для вложения средств, которые можно было бы использовать от продажи пакета в ПИК.
Ранее ВТБ вышел из состава владельцев зернового инфраструктурного холдинга «Деметра». Его доля в нем составляла порядка 45%. Теперь вместо него в компанию войдет оманская Southern Sea Investment LLC. Бенефициаром оманской компании является принадлежащий Оману инвестиционный фонд, говорил «Ведомостям» ранее представитель холдинга.
ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас компания строит 5,2 млн кв. м недвижимости, в прошлом году она ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,1 млн кв. м жилья. Крупнейший акционер ПИК – Гордеев. Компания специализируется преимущественно на строительстве массового жилья, но несколько лет назад она заявила о планах по запуску проектов еще и в бизнес-классе (под брендом Forma) и элитном сегменте (под вывеской Mono).