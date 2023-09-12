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У Совкомбанка может появиться новый офис в «Москва-сити»

Кредитная организация договаривается о приобретении 60 000 кв. м в одной из башен делового центра
Дарья Молоткова Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

Совкомбанк ведет переговоры о приобретении порядка 55 000–60 000 кв. м в деловом комплексе «Москва-сити» под размещение офиса. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с банком. По их словам, на данный момент он рассматривает несколько вариантов, в числе которых вторая фаза башни «Империя» и комплекс Moscow Towers. Представитель Совкомбанка факт переговоров о приобретении крупных площадей в «Москва-сити» подтвердил. В Solvers Estate (владеет башней «Империя») на запрос не ответили, получить комментарии представителя Moscow Towers не удалось.

Учитывая объем площадей, которые планирует приобрести Совкомбанк, он хочет разместить там свою штаб-квартиру, рассуждает партнер NF Group Мария Зимина. С ней согласен и партнер Nikoliers Игорь Темнышев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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