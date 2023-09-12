У Совкомбанка может появиться новый офис в «Москва-сити»

Совкомбанк ведет переговоры о приобретении порядка 55 000–60 000 кв. м в деловом комплексе «Москва-сити» под размещение офиса. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с банком. По их словам, на данный момент он рассматривает несколько вариантов, в числе которых вторая фаза башни «Империя» и комплекс Moscow Towers. Представитель Совкомбанка факт переговоров о приобретении крупных площадей в «Москва-сити» подтвердил. В Solvers Estate (владеет башней «Империя») на запрос не ответили, получить комментарии представителя Moscow Towers не удалось.