У Совкомбанка может появиться новый офис в «Москва-сити»Кредитная организация договаривается о приобретении 60 000 кв. м в одной из башен делового центра
Совкомбанк ведет переговоры о приобретении порядка 55 000–60 000 кв. м в деловом комплексе «Москва-сити» под размещение офиса. Об этом «Ведомостям» рассказали два консультанта, работавшие с банком. По их словам, на данный момент он рассматривает несколько вариантов, в числе которых вторая фаза башни «Империя» и комплекс Moscow Towers. Представитель Совкомбанка факт переговоров о приобретении крупных площадей в «Москва-сити» подтвердил. В Solvers Estate (владеет башней «Империя») на запрос не ответили, получить комментарии представителя Moscow Towers не удалось.
Учитывая объем площадей, которые планирует приобрести Совкомбанк, он хочет разместить там свою штаб-квартиру, рассуждает партнер NF Group Мария Зимина. С ней согласен и партнер Nikoliers Игорь Темнышев.