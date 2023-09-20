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Производитель бытовой химии Grass закрыл крупную сделку на рынке складов

Он арендовал 30 000 кв. м в логопарке «Южные врата» в Домодедове
Анастасия Ковалева
Grass стала активней развиваться после того, как некоторые международные производители уходовых средств заявили об уходе из России / Евгений Разумный / Ведомости

Волгоградская компания Grass договорилась с владельцем индустриального парка «Южные врата» в Домодедове об аренде у него 30 000 кв. м площадей в этом объекте. Об этом «Ведомостям» рассказал Константин Фомиченко, партнер NF Group, которая выступала консультантом этой сделки. Представители Grass и компании Instone Development (владелец логопарка) эту информацию подтвердили. Условия соглашения они не раскрыли, сообщив лишь, что договор между сторонами подписан на длительный срок.

Для Grass это будет первый складской объект в Московском регионе, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Сама компания специализируется на производстве автохимии, средств для уборки помещений, моющих средств для пищевой промышленности, шампуней и проч. Среди ее брендов – Сrispi, My muse, Active Foam Gel, Motor Cleaner и проч. Grass работает в 85 регионах России, сказано на ее сайте. Основные владельцы управляющего юрлица группы – ООО «ТД Грасс» – бизнесмены Валерий Гончаров, Михаил Грачев, Константин и Сергей Федановы (у каждого по 20%). Еще по 10% долей – у Александра Гончарова и Евгении Семиховой. Его выручка по итогам 2020 г. (более поздних данных нет), по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,2 млрд руб. Сама компания у себя на сайте сообщает, что ее общий оборот в прошлом году превысил 18 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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