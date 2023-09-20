Производитель бытовой химии Grass закрыл крупную сделку на рынке складов

Для Grass это будет первый складской объект в Московском регионе, говорят опрошенные «Ведомостями» консультанты. Сама компания специализируется на производстве автохимии, средств для уборки помещений, моющих средств для пищевой промышленности, шампуней и проч. Среди ее брендов – Сrispi, My muse, Active Foam Gel, Motor Cleaner и проч. Grass работает в 85 регионах России, сказано на ее сайте. Основные владельцы управляющего юрлица группы – ООО «ТД Грасс» – бизнесмены Валерий Гончаров, Михаил Грачев, Константин и Сергей Федановы (у каждого по 20%). Еще по 10% долей – у Александра Гончарова и Евгении Семиховой. Его выручка по итогам 2020 г. (более поздних данных нет), по данным «СПАРК-Интерфакса», составила 7,3 млрд руб., чистая прибыль – 1,2 млрд руб. Сама компания у себя на сайте сообщает, что ее общий оборот в прошлом году превысил 18 млрд руб.