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Производитель дезинфицирующих средств НИОПИК продает офис в центре Москвы

Эксперты не исключают, что здание может заинтересовать девелоперов жилья
Дарья Молоткова Анастасия Ковалева
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Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей (НИОПИК) выставил на продажу офисное здание на Большой Садовой улице рядом со ст. м. «Маяковская» в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там же сказано, что сам лот включает в себя земельный участок общей площадью 1,2 га и строения на 9601 кв. м. Стартовая цена актива составит 2,2 млрд руб. Аукцион пройдет в середине ноября. Представитель НИОПИКа на запрос «Ведомостей» не ответил.

Двухэтажное здание на Большой Садовой улице было построено в 1911 г. Когда оно перешло к НИОПИК, неизвестно. Сам институт был основан в 1931 г. и сейчас специализируется на производстве антисептиков, бытовой химии, дезинфицирующих средств и проч. Также в его портфель входит препарат аласенс, который используют при определении размера раковых опухолей, и пять видов фармсубстанций. Финансовые показатели АО «НИОПИК» по итогам 2022 г. не раскрываются. Его выручка в 2021 г. снизилась на 18,6% по сравнению с предыдущим годом до 217 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Убыток компании за этот период составил 36,9 млн руб. Основным владельцем института является Росимущество.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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