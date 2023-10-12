Производитель дезинфицирующих средств НИОПИК продает офис в центре Москвы

Производитель дезинфицирующих средств НИОПИК продает офис в центре МосквыЭксперты не исключают, что здание может заинтересовать девелоперов жилья
Научно-исследовательский институт полупродуктов и красителей (НИОПИК) выставил на продажу офисное здание на Большой Садовой улице рядом со ст. м. «Маяковская» в центре Москвы. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Сбер-А». Там же сказано, что сам лот включает в себя земельный участок общей площадью 1,2 га и строения на 9601 кв. м. Стартовая цена актива составит 2,2 млрд руб. Аукцион пройдет в середине ноября. Представитель НИОПИКа на запрос «Ведомостей» не ответил.
Двухэтажное здание на Большой Садовой улице было построено в 1911 г. Когда оно перешло к НИОПИК, неизвестно. Сам институт был основан в 1931 г. и сейчас специализируется на производстве антисептиков, бытовой химии, дезинфицирующих средств и проч. Также в его портфель входит препарат аласенс, который используют при определении размера раковых опухолей, и пять видов фармсубстанций. Финансовые показатели АО «НИОПИК» по итогам 2022 г. не раскрываются. Его выручка в 2021 г. снизилась на 18,6% по сравнению с предыдущим годом до 217 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Убыток компании за этот период составил 36,9 млн руб. Основным владельцем института является Росимущество.