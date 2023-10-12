Производитель дезинфицирующих средств НИОПИК продает офис в центре Москвы

Двухэтажное здание на Большой Садовой улице было построено в 1911 г. Когда оно перешло к НИОПИК, неизвестно. Сам институт был основан в 1931 г. и сейчас специализируется на производстве антисептиков, бытовой химии, дезинфицирующих средств и проч. Также в его портфель входит препарат аласенс, который используют при определении размера раковых опухолей, и пять видов фармсубстанций. Финансовые показатели АО «НИОПИК» по итогам 2022 г. не раскрываются. Его выручка в 2021 г. снизилась на 18,6% по сравнению с предыдущим годом до 217 млн руб., по данным «СПАРК-Интерфакса». Убыток компании за этот период составил 36,9 млн руб. Основным владельцем института является Росимущество.