«Траст» нашел покупателя на кондитерскую фабрику «Богатырь» в Зеленограде

«Траст» нашел покупателя на кондитерскую фабрику «Богатырь» в ЗеленоградеСтруктура инвесткомпании «Элма групп» заплатила за нее 1,2 млрд рублей
Связанная с «Элма групп» Управляющая компания «Тэкс» стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики «Богатырь» в Зеленограде. Это следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Там сказано, что за земельный участок общей площадью 4,6 га и семь объектов недвижимости почти на 36 000 кв. м она заплатит 1,2 млрд руб. Представитель «Элма групп» информацию о покупке проекта подтвердил. В банке «Траст», который является залоговым кредитором кондитерской фабрики «Богатырь», от комментариев отказались.
Кондитерская фабрика «Богатырь» была создана в 1996 г. бизнесменом Владимиром Гамулецким в партнерстве с эстонской компанией Kalev. Изначально она специализировалась на выпуске шоколада и шоколадных изделий, но впоследствии переориентировалась на кондитерскую плитку и конфеты. Общая мощность производства составляла 27 000 т в год. Первые проблемы у фабрики появились в 2014 г., когда из-за номинированных в валюте кредитов у нее возникли сложности с обслуживанием долгов. С 2018 г. «Богатырь» не функционирует.