«Траст» нашел покупателя на кондитерскую фабрику «Богатырь» в Зеленограде

Кондитерская фабрика «Богатырь» была создана в 1996 г. бизнесменом Владимиром Гамулецким в партнерстве с эстонской компанией Kalev. Изначально она специализировалась на выпуске шоколада и шоколадных изделий, но впоследствии переориентировалась на кондитерскую плитку и конфеты. Общая мощность производства составляла 27 000 т в год. Первые проблемы у фабрики появились в 2014 г., когда из-за номинированных в валюте кредитов у нее возникли сложности с обслуживанием долгов. С 2018 г. «Богатырь» не функционирует.