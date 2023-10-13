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«Траст» нашел покупателя на кондитерскую фабрику «Богатырь» в Зеленограде

Структура инвесткомпании «Элма групп» заплатила за нее 1,2 млрд рублей
Дарья Молоткова Антон Филатов
«Траст»

Связанная с «Элма групп» Управляющая компания «Тэкс» стала победителем торгов по продаже имущества кондитерской фабрики «Богатырь» в Зеленограде. Это следует из информации, опубликованной на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ). Там сказано, что за земельный участок общей площадью 4,6 га и семь объектов недвижимости почти на 36 000 кв. м она заплатит 1,2 млрд руб. Представитель «Элма групп» информацию о покупке проекта подтвердил. В банке «Траст», который является залоговым кредитором кондитерской фабрики «Богатырь», от комментариев отказались.

Кондитерская фабрика «Богатырь» была создана в 1996 г. бизнесменом Владимиром Гамулецким в партнерстве с эстонской компанией Kalev. Изначально она специализировалась на выпуске шоколада и шоколадных изделий, но впоследствии переориентировалась на кондитерскую плитку и конфеты. Общая мощность производства составляла 27 000 т в год. Первые проблемы у фабрики появились в 2014 г., когда из-за номинированных в валюте кредитов у нее возникли сложности с обслуживанием долгов. С 2018 г. «Богатырь» не функционирует.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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