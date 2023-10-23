Созданная алтайскими бизнесменами компания будет строить жилье в Москве«Плюс девелопмент» выкупила у Capital Group под эти цели крупный участок на севере столицы
Компания ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Дубнинская» стала владельцем фирмы «Иткол – эксплуатационный центр», на балансе которой, согласно данным Росреестра, находится 6,5 га на Дубнинской улице на севере Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в конце сентября. Там же сказано, что продавцом выступила Валентина Становова – член совета директоров Capital Group. Представитель последней от комментариев отказался.
СЗ «Дубнинская», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесменам Евгению Мецкеру и Светлане Вавилкиной. Человека с такими же инициалами, как у Мецкера, «Ведомости» в 2012 г. называли племянником бывшего зампреда правительства и министра финансов Республики Алтай Светланы Гашкиной, а также исполнительным директором алтайского сельскохозяйственного производственного кооператива «Мясная лавка». Вавилкина – родственница бывшего депутата Республики Алтай от «Единой России» и владельца компании «Горно-строй» (специализируется на строительстве и ремонте помещений) Валерия Вавилкина, уверяют два консультанта по недвижимости. Связаться с Вавилкиной не удалось. Мецкер на запрос не ответил. Так же поступили и в СЗ «Дубнинская».