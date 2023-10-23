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Созданная алтайскими бизнесменами компания будет строить жилье в Москве

«Плюс девелопмент» выкупила у Capital Group под эти цели крупный участок на севере столицы
Дарья Молоткова Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Компания ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Дубнинская» стала владельцем фирмы «Иткол – эксплуатационный центр», на балансе которой, согласно данным Росреестра, находится 6,5 га на Дубнинской улице на севере Москвы. По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта в конце сентября. Там же сказано, что продавцом выступила Валентина Становова – член совета директоров Capital Group. Представитель последней от комментариев отказался.

СЗ «Дубнинская», судя по данным «СПАРК-Интерфакса», принадлежит бизнесменам Евгению Мецкеру и Светлане Вавилкиной. Человека с такими же инициалами, как у Мецкера, «Ведомости» в 2012 г. называли племянником бывшего зампреда правительства и министра финансов Республики Алтай Светланы Гашкиной, а также исполнительным директором алтайского сельскохозяйственного производственного кооператива «Мясная лавка». Вавилкина – родственница бывшего депутата Республики Алтай от «Единой России» и владельца компании «Горно-строй» (специализируется на строительстве и ремонте помещений) Валерия Вавилкина, уверяют два консультанта по недвижимости. Связаться с Вавилкиной не удалось. Мецкер на запрос не ответил. Так же поступили и в СЗ «Дубнинская».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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