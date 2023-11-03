Дом летчика Россинского могут переделать в офис или художественную галерею

Дом.РФ проведет аукцион по продаже дома русского летчика Бориса Россинского, расположенного в Малом Власьевском переулке в Хамовниках рядом со ст. м. «Кропоткинская», он запланирован на II квартал следующего года, следует из сообщения, опубликованного на сайте госкомпании. Там же сказано, что в лот войдет земельный участок на 0,08 га и здание на 529,6 кв. м. Стоимость актива пока не определена.