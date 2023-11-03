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Дом летчика Россинского могут переделать в офис или художественную галерею

Госкомпания Дом.РФ выставила объект в центре Москвы на продажу
Дарья Молоткова
Департамент культурного наследия города Москвы

Дом.РФ проведет аукцион по продаже дома русского летчика Бориса Россинского, расположенного в Малом Власьевском переулке в Хамовниках рядом со ст. м. «Кропоткинская», он запланирован на II квартал следующего года, следует из сообщения, опубликованного на сайте госкомпании. Там же сказано, что в лот войдет земельный участок на 0,08 га и здание на 529,6 кв. м. Стоимость актива пока не определена.

Изначально на этой площадке в XVIII веке находилась усадьба князя Михаила Львова. Во время Отечественной войны 1812 г. она сгорела. Позже на ее месте был построен одноэтажный дом с подвалом и фасадами в стиле эклектики. Сам объект несколько раз менял владельцев. В 1911 г. здание перешло надворному советнику Ивану Сергееву.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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