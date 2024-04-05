Санкт-Петербург занял 2-е место в мире по росту цен на элитное жилье

Санкт-Петербург занял 2-е место в мире по росту цен на элитное жильеРаньше в этом городе было слишком мало премиальных квартир
Санкт-Петербург за 2023 г. неожиданно переместился сразу на 2-е место в рейтинге самых динамично развивающихся городов мира с точки зрения роста цен на элитную недвижимость. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group, составленного на основе исследования о благосостоянии The Wealth Report 2024 международной организации Knight Frank (NF Group до 2022 г. работала в России под этим брендом). Там указано, что в 2023 г. стоимость жилья класса делюкс в бывшей столице России выросла на 16,9%, что обеспечило городу попадание в тройку лидеров. Годом ранее Петербург занимал лишь 80-е место рейтинга.
Быстрее цены на элитку росли лишь в столице Филиппин Маниле (+26,3%), которая сместила с 1-го места Дубай, переместившийся на 3-е место. Из других российских городов в рейтинг попали Москва (19-е место, рост цен на 6,4%) и Сочи (9-е место, +10,4%).