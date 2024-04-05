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Санкт-Петербург занял 2-е место в мире по росту цен на элитное жилье

Раньше в этом городе было слишком мало премиальных квартир
Екатерина Волкова
В Петербурге завелась новая элитная недвижимость, и цены в этом сегменте сразу пошли вверх/ Element Development

Санкт-Петербург за 2023 г. неожиданно переместился сразу на 2-е место в рейтинге самых динамично развивающихся городов мира с точки зрения роста цен на элитную недвижимость. Это следует из отчета консалтинговой компании NF Group, составленного на основе исследования о благосостоянии The Wealth Report 2024 международной организации Knight Frank (NF Group до 2022 г. работала в России под этим брендом). Там указано, что в 2023 г. стоимость жилья класса делюкс в бывшей столице России выросла на 16,9%, что обеспечило городу попадание в тройку лидеров. Годом ранее Петербург занимал лишь 80-е место рейтинга.

Быстрее цены на элитку росли лишь в столице Филиппин Маниле (+26,3%), которая сместила с 1-го места Дубай, переместившийся на 3-е место. Из других российских городов в рейтинг попали Москва (19-е место, рост цен на 6,4%) и Сочи (9-е место, +10,4%).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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