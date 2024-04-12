Продано историческое здание «Детского мира» на Лубянке«Киевская площадь» выкупила «Центральный детский магазин» у компании «Галс-девелопмент»
Группа «Киевская площадь» выкупила у компании «Галс- девелопмент» здание Центрального детского магазина (ЦДМ), расположенного у московской ст.м «Лубянка», сообщил «Интерфакс». Представитель «Киевской площади» эту информацию подтвердил, не уточнив детали сделки. В «Галс-девелопменте» от комментариев отказались .
Здание «Детского мира», позднее переименованного в ЦДМ, было построено в 1957 г. специально к Международному фестивалю молодежи и студентов. Это один из крупнейших и старейших торговых центров в России, специализирующихся на продаже товаров для детей. Его общая площадь составляет 74 117 кв.м. В здании ЦДМ работает более 100 магазинов и свыше 20 ресторанов.
Рыночную стоимость комплекса партнер консалтинговой компании NF Group Станислав Бибик оценивает в 15-20 млрд руб. Старший директор CORE.XP Марина Малахатько считает, что из-за проведенных «Галс-девелопментом» улучшений оно может стоить дороже – 25 млрд руб. А руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян считает, что «Киевская площадь» заплатила за него существенно меньше – 9-10 млрд руб.
Управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф называет ЦДМ «трофейным и уникальным» объектом. С ней согласен и Бибик, который напоминает, что «Киевская площадь» специализируется как раз на инвестициях в недвижимость. Такой комплекс, по его словам, является самым настоящим украшением портфеля группы. ЦДМ – это советский символ, как и ВДНХ, таких объектов на рынке крайне мало, говорит Малахатько.
«Киевская площадь» – крупнейший владелец объектов коммерческой недвижимости в России. Компания занимает первое место в рейтинге рантье страны журнала Forbes. Ее арендный доход за 2023 г., по подсчетам издания, составил $1,76 млрд. Среди ее проектов – столичные торговые центры «Европейский» и «Фуд сити», фудмолл «Депо», спортивный комплекс «Олимпийский», ТРЦ «Щелковский». Основные владельцы группы – Год Нисанов и Зарах Илиев.