Продано историческое здание «Детского мира» на Лубянке

Управляющий партнер Alto Real Estate Fund Наталия Тишендорф называет ЦДМ «трофейным и уникальным» объектом. С ней согласен и Бибик, который напоминает, что «Киевская площадь» специализируется как раз на инвестициях в недвижимость. Такой комплекс, по его словам, является самым настоящим украшением портфеля группы. ЦДМ – это советский символ, как и ВДНХ, таких объектов на рынке крайне мало, говорит Малахатько.