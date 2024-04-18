/ Недвижимость

Сооснователь MR Group Виктор Лабуздко вышел из состава акционеров девелопера

Его доля перешла бывшему председателю правления Москоммерцбанка Алексею Годованцу
Антон Филатов
Екатерина Волкова
Алексей Орлов / Ведомости

Бизнесмен Алексей Годованец, ранее занимавший пост председателя правления Москоммерцбанка, стал акционером компании MR Group. Это следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности АО «МР групп» (головная структура девелопера) за 2023 г. Там сказано, что теперь ему принадлежит 44,3% акций в этой фирме. Судя по всему, этот пакет ему продал сооснователь MR Group Виктор Лабуздко (до сделки ему принадлежало 42,9%), информация о котором теперь в документе отсутствует. Второй сооснователь девелопера – Роман Тимохин – сохранил свое участие в компании в полном объеме. Акционером группы также перестал быть совладелец Hutton Development Илья Давыдик, которому ранее принадлежало 14% акций. Представитель MR Group изменение состава акционеров компании подтвердил, сообщив лишь, что «это никак не скажется на ее деятельности».

MR Group, созданная в 2003 г., является одним из крупнейших девелоперов жилья в Москве. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас компания строит 988 000 кв. м жилья.

Ее общий портфель составляет 9,5 млн кв. м. Среди проектов группы – комплексы «Павелецкая сити», Hide в 1-м Сетуньском проезде, Mod рядом со ст. м. «Марьина Роща», Stella di Mosca на Большой Никитской и проч.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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