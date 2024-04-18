Сооснователь MR Group Виктор Лабуздко вышел из состава акционеров девелопера

Сооснователь MR Group Виктор Лабуздко вышел из состава акционеров девелопераЕго доля перешла бывшему председателю правления Москоммерцбанка Алексею Годованцу
Бизнесмен Алексей Годованец, ранее занимавший пост председателя правления Москоммерцбанка, стал акционером компании MR Group. Это следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности АО «МР групп» (головная структура девелопера) за 2023 г. Там сказано, что теперь ему принадлежит 44,3% акций в этой фирме. Судя по всему, этот пакет ему продал сооснователь MR Group Виктор Лабуздко (до сделки ему принадлежало 42,9%), информация о котором теперь в документе отсутствует. Второй сооснователь девелопера – Роман Тимохин – сохранил свое участие в компании в полном объеме. Акционером группы также перестал быть совладелец Hutton Development Илья Давыдик, которому ранее принадлежало 14% акций. Представитель MR Group изменение состава акционеров компании подтвердил, сообщив лишь, что «это никак не скажется на ее деятельности».
MR Group, созданная в 2003 г., является одним из крупнейших девелоперов жилья в Москве. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас компания строит 988 000 кв. м жилья.
Ее общий портфель составляет 9,5 млн кв. м. Среди проектов группы – комплексы «Павелецкая сити», Hide в 1-м Сетуньском проезде, Mod рядом со ст. м. «Марьина Роща», Stella di Mosca на Большой Никитской и проч.