Сооснователь MR Group Виктор Лабуздко вышел из состава акционеров девелопера

Бизнесмен Алексей Годованец, ранее занимавший пост председателя правления Москоммерцбанка, стал акционером компании MR Group. Это следует из пояснительной записки к бухгалтерской отчетности АО «МР групп» (головная структура девелопера) за 2023 г. Там сказано, что теперь ему принадлежит 44,3% акций в этой фирме. Судя по всему, этот пакет ему продал сооснователь MR Group Виктор Лабуздко (до сделки ему принадлежало 42,9%), информация о котором теперь в документе отсутствует. Второй сооснователь девелопера – Роман Тимохин – сохранил свое участие в компании в полном объеме. Акционером группы также перестал быть совладелец Hutton Development Илья Давыдик, которому ранее принадлежало 14% акций. Представитель MR Group изменение состава акционеров компании подтвердил, сообщив лишь, что «это никак не скажется на ее деятельности».