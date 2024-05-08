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Level Group привлек партнера в проект «Город в лесу» под Красногорском

Четверть комплекса выкупила ГК «Отрада» Николая Гоголя
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

ГК «Отрада» выкупила у Level Group 25% долей в компании, которая ведет строительство жилого микрорайона «Город в лесу» в Красногорском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Level Group, уточнив, что теперь этот комплекс будет называться «Level Лесной». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса», согласно которым четверть фирмы ЛВЛ, которая через ряд юрлиц владеет правами на «Город в лесу», еще в марте этого года перешла компании «Бизнес плюс». Ее собственники, впрочем, не раскрываются. Представитель «Отрады» сообщил, что именно она и выступает соинвестором строительства данного микрорайона. По его словам, сотрудничество с Level Group поможет успешно его реализовать.

«Город в лесу» – один из крупнейших жилых проектов в Подмосковье. Он предполагает возведение около 1 млн кв. м жилья. На данный момент введены в эксплуатацию уже 520 000 кв. м, еще 130 000 кв. м находятся на различной стадии строительства. Изначально развитием данного проекта занималась компания RGI International, принадлежавшая бизнесмену Борису Кузинцу. Но в 2014 г. она (уже под названием Rose Group) перешла под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ. В 2024 г. собственником «Города в лесу» стала Level Group, впрочем, о наличии у нее партнера по этому проекту известно не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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