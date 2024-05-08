Level Group привлек партнера в проект «Город в лесу» под Красногорском

ГК «Отрада» выкупила у Level Group 25% долей в компании, которая ведет строительство жилого микрорайона «Город в лесу» в Красногорском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Level Group, уточнив, что теперь этот комплекс будет называться «Level Лесной». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса», согласно которым четверть фирмы ЛВЛ, которая через ряд юрлиц владеет правами на «Город в лесу», еще в марте этого года перешла компании «Бизнес плюс». Ее собственники, впрочем, не раскрываются. Представитель «Отрады» сообщил, что именно она и выступает соинвестором строительства данного микрорайона. По его словам, сотрудничество с Level Group поможет успешно его реализовать.