Level Group привлек партнера в проект «Город в лесу» под Красногорском

Level Group привлек партнера в проект «Город в лесу» под КрасногорскомЧетверть комплекса выкупила ГК «Отрада» Николая Гоголя
ГК «Отрада» выкупила у Level Group 25% долей в компании, которая ведет строительство жилого микрорайона «Город в лесу» в Красногорском районе Подмосковья. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Level Group, уточнив, что теперь этот комплекс будет называться «Level Лесной». Это подтверждается и данными «СПАРК-Интерфакса», согласно которым четверть фирмы ЛВЛ, которая через ряд юрлиц владеет правами на «Город в лесу», еще в марте этого года перешла компании «Бизнес плюс». Ее собственники, впрочем, не раскрываются. Представитель «Отрады» сообщил, что именно она и выступает соинвестором строительства данного микрорайона. По его словам, сотрудничество с Level Group поможет успешно его реализовать.
«Город в лесу» – один из крупнейших жилых проектов в Подмосковье. Он предполагает возведение около 1 млн кв. м жилья. На данный момент введены в эксплуатацию уже 520 000 кв. м, еще 130 000 кв. м находятся на различной стадии строительства. Изначально развитием данного проекта занималась компания RGI International, принадлежавшая бизнесмену Борису Кузинцу. Но в 2014 г. она (уже под названием Rose Group) перешла под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ. В 2024 г. собственником «Города в лесу» стала Level Group, впрочем, о наличии у нее партнера по этому проекту известно не было.