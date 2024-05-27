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/ Недвижимость

Инвесторы в апреле потратили на покупку недвижимости не менее 65 млрд рублей

Это сопоставимо с результатами всего I квартала этого года
Антон Филатов
Алексей Орлов / Ведомости

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость (без учета площадок под строительство жилья) в России в апреле 2024 г. составил 65,1 млрд руб., говорится в отчете консалтинговой компании CORE.XP. Это, по ее данным, сопоставимо с результатами всего I квартала этого года – тогда компании потратили на покупку офисов, складов и торговых центров 68,2 млрд руб. Похожие выводы и у других консультантов. В частности, как утверждает руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян, с учетом участков под девелопмент общий объем вложений в апреле был даже выше, чем в первые три месяца года: 106 млрд руб. против 89 млрд руб.

Высокие результаты апреля были обеспечены всего лишь несколькими крупными сделками, говорят эксперты. По данным CORE.XP, большинство из них (62%) пришлось на торговую недвижимость: так, группа «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева выкупила у компании «Галс-девелопмент» здание Центрального детского магазина (экс «Детский мир») на Лубянке, а структура логистического оператора «Лидертранс» стала владельцем активов фирмы Ceetrus (группа Auchan) – торговых центров «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, комплекса «Тройка» в Москве, а также прикассовых зон в гипермаркетах «Ашан». Об этом же говорит и Казарян. Он напоминает, что в апреле было закрыто несколько крупных сделок с площадками под жилье. К примеру, мэрия Москвы продала почти за 27 млрд руб. бывший участок Елены Батуриной на ул. Минской, на котором можно построить 300 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Покупатель – созданная бывшими сотрудниками Сбербанка компания BMS Development. Также «Страна девелопмент» получила права на строительство самых высоких жилых башен на месте квартала «Камушки» рядом с деловым центром «Москва-сити». Сумма сделки – 18,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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