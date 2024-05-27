Инвесторы в апреле потратили на покупку недвижимости не менее 65 млрд рублей

Высокие результаты апреля были обеспечены всего лишь несколькими крупными сделками, говорят эксперты. По данным CORE.XP, большинство из них (62%) пришлось на торговую недвижимость: так, группа «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева выкупила у компании «Галс-девелопмент» здание Центрального детского магазина (экс «Детский мир») на Лубянке, а структура логистического оператора «Лидертранс» стала владельцем активов фирмы Ceetrus (группа Auchan) – торговых центров «Акварель» в Пушкине, Волгограде и Тольятти, комплекса «Тройка» в Москве, а также прикассовых зон в гипермаркетах «Ашан». Об этом же говорит и Казарян. Он напоминает, что в апреле было закрыто несколько крупных сделок с площадками под жилье. К примеру, мэрия Москвы продала почти за 27 млрд руб. бывший участок Елены Батуриной на ул. Минской, на котором можно построить 300 000 кв. м жилья и коммерческой недвижимости. Покупатель – созданная бывшими сотрудниками Сбербанка компания BMS Development. Также «Страна девелопмент» получила права на строительство самых высоких жилых башен на месте квартала «Камушки» рядом с деловым центром «Москва-сити». Сумма сделки – 18,6 млрд руб.