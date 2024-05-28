Владелец торговых центров «Акварель» закрыл сделку по покупке БЦ «Метрополис»

Инвестиционный холдинг «Кама капитал» выкупил у американского фонда Hines Russia & Poland Fund и чешской PPF Real Estatе бизнес-центр «Метрополис» (110 000 кв. м), расположенный на Ленинградском шоссе рядом со ст. м. «Войковская». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Кама капитала» и подтвердили старший вице-президент Hines Наталья Мальцева и представитель CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки. По словам первого, транзакция ранее получила одобрение правительственной комиссии. Согласно ее условиям компания, на балансе которой и находится данный комплекс, должна быть переведена в Россию (сейчас она зарегистрирована на Кипре. – «Ведомости»). Получить комментарии представителя PPF Real Estatе не удалось.