Владелец торговых центров «Акварель» закрыл сделку по покупке БЦ «Метрополис»Это последний крупный актив чешской PPF Real Estate в России
Инвестиционный холдинг «Кама капитал» выкупил у американского фонда Hines Russia & Poland Fund и чешской PPF Real Estatе бизнес-центр «Метрополис» (110 000 кв. м), расположенный на Ленинградском шоссе рядом со ст. м. «Войковская». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Кама капитала» и подтвердили старший вице-президент Hines Наталья Мальцева и представитель CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки. По словам первого, транзакция ранее получила одобрение правительственной комиссии. Согласно ее условиям компания, на балансе которой и находится данный комплекс, должна быть переведена в Россию (сейчас она зарегистрирована на Кипре. – «Ведомости»). Получить комментарии представителя PPF Real Estatе не удалось.
Бизнес-центр «Метрополис» включает в себя три корпуса. Первые два инвестфонд Hines Russia & Poland Fund и PPF Real Estate приобрели еще в 2015 г., сделка по покупке третьего была закрыта три года спустя. Комплекс был выставлен на продажу еще в 2022 г., но продать его удалось только сейчас.