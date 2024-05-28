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Владелец торговых центров «Акварель» закрыл сделку по покупке БЦ «Метрополис»

Это последний крупный актив чешской PPF Real Estate в России
Антон Филатов
Максим Стулов / Ведомости

Инвестиционный холдинг «Кама капитал» выкупил у американского фонда Hines Russia & Poland Fund и чешской PPF Real Estatе бизнес-центр «Метрополис» (110 000 кв. м), расположенный на Ленинградском шоссе рядом со ст. м. «Войковская». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Кама капитала» и подтвердили старший вице-президент Hines Наталья Мальцева и представитель CORE.XP, которая выступала консультантом этой сделки. По словам первого, транзакция ранее получила одобрение правительственной комиссии. Согласно ее условиям компания, на балансе которой и находится данный комплекс, должна быть переведена в Россию (сейчас она зарегистрирована на Кипре. – «Ведомости»). Получить комментарии представителя PPF Real Estatе не удалось.

Бизнес-центр «Метрополис» включает в себя три корпуса. Первые два инвестфонд Hines Russia & Poland Fund и PPF Real Estate приобрели еще в 2015 г., сделка по покупке третьего была закрыта три года спустя. Комплекс был выставлен на продажу еще в 2022 г., но продать его удалось только сейчас.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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