«Ростех» продаст за 6 млрд рублей имущество института им. Векшинского

«Ростех» продаст за 6 млрд рублей имущество института им. ВекшинскогоСреди активов, к примеру, горнолыжный склон «Кант» в Москве, поэтому найти инвестора будет сложно
«РТ-капитал», занимающийся реализацией непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставил на продажу 100% акций АО «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. Сергея Векшинского». Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте первой. Там сказано, что данной компании принадлежат три крупных актива в Московском регионе – 8,4 га и 37 зданий и сооружений на 70 707 кв. м в Нагорном проезде, горнолыжный склон, занимающий 1,9 га на Варшавском шоссе и сданный в аренду спортивному комплексу «Кант» и детско-юношеской спортивной школе «Нагорная», а также заброшенный пионерский лагерь «Радуга» на 6573 кв. м с участком на 8,6 га в селе Ашитково в Воскресенском районе Подмосковья. Аукцион пройдет в начале июля.
Деньги от реализации лота планируется направить на перспективные проекты «Ростеха», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «РТ-капитала» Денис Ходаковский, не раскрывая деталей. Его стартовая стоимость, как следует из документации, составляет 5,93 млрд руб. Директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев называет такую цену «близко к рыночной». Партнер NF Group Станислав Бибик считает ее завышенной. Впрочем, он напоминает, что в условиях нехватки в Москве площадок под жилье, а также высокой конкуренции за землю со стороны девелоперов цены на качественные участки продолжают устанавливать рекорды.