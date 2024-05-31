«Ростех» продаст за 6 млрд рублей имущество института им. Векшинского

«РТ-капитал», занимающийся реализацией непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставил на продажу 100% акций АО «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. Сергея Векшинского». Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте первой. Там сказано, что данной компании принадлежат три крупных актива в Московском регионе – 8,4 га и 37 зданий и сооружений на 70 707 кв. м в Нагорном проезде, горнолыжный склон, занимающий 1,9 га на Варшавском шоссе и сданный в аренду спортивному комплексу «Кант» и детско-юношеской спортивной школе «Нагорная», а также заброшенный пионерский лагерь «Радуга» на 6573 кв. м с участком на 8,6 га в селе Ашитково в Воскресенском районе Подмосковья. Аукцион пройдет в начале июля.