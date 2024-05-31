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«Ростех» продаст за 6 млрд рублей имущество института им. Векшинского

Среди активов, к примеру, горнолыжный склон «Кант» в Москве, поэтому найти инвестора будет сложно
Антон Филатов
Горнолыжный склон и бывший пионерский лагерь не представляют большого интереса для девелоперов, считают консультанты/ Горнолыжный склон «Кант»

«РТ-капитал», занимающийся реализацией непрофильных активов госкорпорации «Ростех», выставил на продажу 100% акций АО «Научно-исследовательский институт вакуумной техники им. Сергея Векшинского». Соответствующее уведомление появилось на официальном сайте первой. Там сказано, что данной компании принадлежат три крупных актива в Московском регионе – 8,4 га и 37 зданий и сооружений на 70 707 кв. м в Нагорном проезде, горнолыжный склон, занимающий 1,9 га на Варшавском шоссе и сданный в аренду спортивному комплексу «Кант» и детско-юношеской спортивной школе «Нагорная», а также заброшенный пионерский лагерь «Радуга» на 6573 кв. м с участком на 8,6 га в селе Ашитково в Воскресенском районе Подмосковья. Аукцион пройдет в начале июля.

Деньги от реализации лота планируется направить на перспективные проекты «Ростеха», сообщил «Ведомостям» генеральный директор «РТ-капитала» Денис Ходаковский, не раскрывая деталей. Его стартовая стоимость, как следует из документации, составляет 5,93 млрд руб. Директор отдела рынков капитала и инвестиций CORE.XP Андрей Трубачев называет такую цену «близко к рыночной». Партнер NF Group Станислав Бибик считает ее завышенной. Впрочем, он напоминает, что в условиях нехватки в Москве площадок под жилье, а также высокой конкуренции за землю со стороны девелоперов цены на качественные участки продолжают устанавливать рекорды.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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