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Концерн «Россиум» может выйти из капитала девелопера «Инград»

Переговоры о покупке компании ведут в том числе региональные Dogma и «Страна девелопмент»
Антон Филатов
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова и другие владельцы девелопера «Инград» обсуждают вопрос выхода из акционерного капитала девелоперской группы «Инград», рассказали два источника, близких к обеим компаниям. Об этом также знают два консультанта, работавших с проектами этого застройщика. По словам собеседников «Ведомостей», сейчас на данный актив есть несколько претендентов, среди них региональные Dogma и «Страна девелопмент». Покупку девелопера, по их словам, также рассматривали группа «Самолет» и Glorax. Но у первых двух больше шансов на приобретение «Инграда», так как эти компании заинтересованы в расширении своих портфелей проектов в Москве, а значит, они готовы сделать более выгодное предложение акционерам застройщика. Запрос в «Россиум» остался без ответа. Представители «Инграда», «Самолета», Dogma и Glorax от комментариев отказались. «Страна девелопмент» действительно планирует покупку «Инграда» и значительное расширение бизнеса в Москве и Московской области, подтвердил представитель этой компании, не раскрывая деталей.

31 мая Telegram-канал «Все о стройке» также сообщал, что «Инград» может купить Sminex Алексея Тулупова. В самой компании это не комментируют. Два консультанта, работавших с ней, обращают внимание на то, что Sminex в последнее время позиционирует себя как девелопер премиальной недвижимости, тогда как портфель «Инграда» состоит в основном из объектов бизнес- и комфорт-класса, а также загородной недвижимости. Иными словами, он не соответствует стратегии этого девелопера, поэтому сделка с этой компанией выглядит маловероятной, говорят они. Источники «Ведомостей» также добавляют, что ни с кем из потенциальных претендентов обязывающие договоры на данный момент не подписаны. Более того, не проведена оценка бизнеса «Инграда», что говорит о том, что потенциальную сделку с кем-то из них, если она и будет, заключат явно не в ближайшее время, добавляют они.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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