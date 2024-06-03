Концерн «Россиум» может выйти из капитала девелопера «Инград»

31 мая Telegram-канал «Все о стройке» также сообщал, что «Инград» может купить Sminex Алексея Тулупова. В самой компании это не комментируют. Два консультанта, работавших с ней, обращают внимание на то, что Sminex в последнее время позиционирует себя как девелопер премиальной недвижимости, тогда как портфель «Инграда» состоит в основном из объектов бизнес- и комфорт-класса, а также загородной недвижимости. Иными словами, он не соответствует стратегии этого девелопера, поэтому сделка с этой компанией выглядит маловероятной, говорят они. Источники «Ведомостей» также добавляют, что ни с кем из потенциальных претендентов обязывающие договоры на данный момент не подписаны. Более того, не проведена оценка бизнеса «Инграда», что говорит о том, что потенциальную сделку с кем-то из них, если она и будет, заключат явно не в ближайшее время, добавляют они.