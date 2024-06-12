Газета
Телеграм
Подкаст
/ Недвижимость

ПИК построит на юге Москвы целый жилой микрорайон на 2 млн кв. м

Пока это крупнейший проект в портфеле девелопера
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

ГК ПИК начинает в районе Москворечье-Сабурово новый мегапроект. Девелопер в рамках реорганизации нескольких промзон рядом со ст. м «Варшавская» и «Каширская» намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости: там появится 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры – детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника, бизнес- и торговые центры, а также технопарк. Об этом «Ведомостям» рассказал Роман Антощенков, руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» банка ВТБ, который предоставит финансирование для реализации этого проекта. По его словам, финансовая организация уже открыла компании под эти цели кредитную линию в размере 257 млрд руб. Директор казначейства ПИК Анна Антонова эту информацию подтвердила. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г., говорят собеседники «Ведомостей».

Судя по всему, новый микрорайон в Москворечье-Сабурове станет крупнейшим проектом в портфеле ГК ПИК. По крайней мере, из отчетов по оценке активов девелопера следует, что сейчас рекорд принадлежит жилому комплексу «Саларьево парк» в новой Москве, его площадь – 1,48 млн кв. м. Еще один комплекс («Ильинские луга») на 1,4 млн кв. м группа возводит в Красногорском районе Подмосковья. Антощенков называет новый комплекс ПИК «уникальным по масштабу». А по словам Антоновой, в результате его реализации облик района Москворечье-Сабурово изменится существенным образом.

Вы видите 40% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных