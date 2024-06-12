ПИК построит на юге Москвы целый жилой микрорайон на 2 млн кв. м

ГК ПИК начинает в районе Москворечье-Сабурово новый мегапроект. Девелопер в рамках реорганизации нескольких промзон рядом со ст. м «Варшавская» и «Каширская» намерен возвести 2 млн кв. м недвижимости: там появится 51 жилой корпус, а также объекты инфраструктуры – детские сады, школы, физкультурно-оздоровительные комплексы, поликлиника, бизнес- и торговые центры, а также технопарк. Об этом «Ведомостям» рассказал Роман Антощенков, руководитель дирекции «Недвижимость, строительство и девелопмент» банка ВТБ, который предоставит финансирование для реализации этого проекта. По его словам, финансовая организация уже открыла компании под эти цели кредитную линию в размере 257 млрд руб. Директор казначейства ПИК Анна Антонова эту информацию подтвердила. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 2039 г., говорят собеседники «Ведомостей».