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«Киевская площадь» нашла партнеров на проект жилого комплекса в центре Москвы

Супруга сооснователя «Патеро девелопмента» и экс-менеджеры Ant Development помогут ей с застройкой бывшей территории Мосгортранса
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Супруга сооснователя компании «Патеро девелопмент» Жанна Хихинашвили и бывшие топ-менеджеры турецкой Ant Development Гювен Дюндар и Мурат Вурал стали совладельцами компании «Центр развития территории», которой принадлежат права на бывшие здания Мосгортранса на Рогожском Валу (в них ранее располагался в том числе Музей транспорта Москвы, а сейчас там находится частный музей «Моторы войны»). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», им теперь принадлежит в этой фирме совокупно 48% (32, 8 и 8% соответственно). Остальное у бизнесмена Лачина Израева, в профиле принадлежащих ему структур указан домен торгово-развлекательного комплекса «Европейский», которым владеет «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Представитель последней на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Дюндаром, Вуралом, Хихинашвили и Израевым не удалось.

Связанный с «Киевской площадью» бизнесмен Роман Агабабаев выкупил на торгах комплекс зданий на 15 700 кв. м на Рогожском Валу на Таганке еще в 2022 г. Тогда консультанты предполагали, что там появится аналог фудмолла «Депо», но в итоге мэрия Москвы разрешила построить там жилой комплекс на 104 000 кв. м. В феврале этого года Агабабаев передал проект Израеву. Два консультанта, работавших с площадкой на Рогожском Валу, подтверждают, что основным инвестором строительства жилого комплекса на месте бывших зданий Мосгортранса по-прежнему выступает «Киевская площадь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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