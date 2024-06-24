«Киевская площадь» нашла партнеров на проект жилого комплекса в центре Москвы

«Киевская площадь» нашла партнеров на проект жилого комплекса в центре МосквыСупруга сооснователя «Патеро девелопмента» и экс-менеджеры Ant Development помогут ей с застройкой бывшей территории Мосгортранса
Супруга сооснователя компании «Патеро девелопмент» Жанна Хихинашвили и бывшие топ-менеджеры турецкой Ant Development Гювен Дюндар и Мурат Вурал стали совладельцами компании «Центр развития территории», которой принадлежат права на бывшие здания Мосгортранса на Рогожском Валу (в них ранее располагался в том числе Музей транспорта Москвы, а сейчас там находится частный музей «Моторы войны»). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», им теперь принадлежит в этой фирме совокупно 48% (32, 8 и 8% соответственно). Остальное у бизнесмена Лачина Израева, в профиле принадлежащих ему структур указан домен торгово-развлекательного комплекса «Европейский», которым владеет «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Представитель последней на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Дюндаром, Вуралом, Хихинашвили и Израевым не удалось.
Связанный с «Киевской площадью» бизнесмен Роман Агабабаев выкупил на торгах комплекс зданий на 15 700 кв. м на Рогожском Валу на Таганке еще в 2022 г. Тогда консультанты предполагали, что там появится аналог фудмолла «Депо», но в итоге мэрия Москвы разрешила построить там жилой комплекс на 104 000 кв. м. В феврале этого года Агабабаев передал проект Израеву. Два консультанта, работавших с площадкой на Рогожском Валу, подтверждают, что основным инвестором строительства жилого комплекса на месте бывших зданий Мосгортранса по-прежнему выступает «Киевская площадь».