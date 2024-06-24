«Киевская площадь» нашла партнеров на проект жилого комплекса в центре Москвы

Супруга сооснователя компании «Патеро девелопмент» Жанна Хихинашвили и бывшие топ-менеджеры турецкой Ant Development Гювен Дюндар и Мурат Вурал стали совладельцами компании «Центр развития территории», которой принадлежат права на бывшие здания Мосгортранса на Рогожском Валу (в них ранее располагался в том числе Музей транспорта Москвы, а сейчас там находится частный музей «Моторы войны»). Согласно «СПАРК-Интерфаксу», им теперь принадлежит в этой фирме совокупно 48% (32, 8 и 8% соответственно). Остальное у бизнесмена Лачина Израева, в профиле принадлежащих ему структур указан домен торгово-развлекательного комплекса «Европейский», которым владеет «Киевская площадь» Года Нисанова и Зараха Илиева. Представитель последней на запрос «Ведомостей» не ответил. Связаться с Дюндаром, Вуралом, Хихинашвили и Израевым не удалось.