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Один из самых громких судебных споров, длившийся более 10 лет, похоже, завершен

Экс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян согласился заплатить $200 млн своему бывшему партнеру за долю в торговом центре «Европарк»
Екатерина Волкова
Артем Кульша
«Европарк» открылся еще в 2005 г., но инициаторы этого проекта до сих пор делят доли в нем/ Владимир Астапкович / ТАСС

Бизнесмен Виталий Смагин отказался от требований к экс-депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну: в середине июня он отозвал из Федерального окружного суда Центрального округа Калифорнии иск к своему бывшему партнеру в связи с выполнением его условий. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомились «Ведомости». На сайте портала Law360, который отслеживает значимые судебные процессы на территории США, сказано, что стороны подписали мировое соглашение прямо накануне рассмотрения дела в рамках закона о рэкете (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, RICO. – «Ведомости»). Представитель Егиазаряна от комментариев отказался, связаться со Смагиным не удалось. Сам он в данный момент проходит через процедуру личного банкротства, его финансовый управляющий Алексей Белов на запрос не ответил.

Смагин – бывший совладелец девелоперской «Центурион групп», которая в разные годы строила бизнес-центр Western Gate (около 63 000 кв. м, куплен в 2014 г. холдингом Evraz) на ул. Беловежской и торговый комплекс «Европарк» (86 000 кв. м) на Рублевском шоссе. По последнему проекту его партнером был Егиазарян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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