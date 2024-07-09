Один из самых громких судебных споров, длившийся более 10 лет, похоже, завершен

Один из самых громких судебных споров, длившийся более 10 лет, похоже, завершенЭкс-депутат Госдумы Ашот Егиазарян согласился заплатить $200 млн своему бывшему партнеру за долю в торговом центре «Европарк»
Бизнесмен Виталий Смагин отказался от требований к экс-депутату Госдумы Ашоту Егиазаряну: в середине июня он отозвал из Федерального окружного суда Центрального округа Калифорнии иск к своему бывшему партнеру в связи с выполнением его условий. Это следует из судебных документов, с которыми ознакомились «Ведомости». На сайте портала Law360, который отслеживает значимые судебные процессы на территории США, сказано, что стороны подписали мировое соглашение прямо накануне рассмотрения дела в рамках закона о рэкете (Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, RICO. – «Ведомости»). Представитель Егиазаряна от комментариев отказался, связаться со Смагиным не удалось. Сам он в данный момент проходит через процедуру личного банкротства, его финансовый управляющий Алексей Белов на запрос не ответил.
Смагин – бывший совладелец девелоперской «Центурион групп», которая в разные годы строила бизнес-центр Western Gate (около 63 000 кв. м, куплен в 2014 г. холдингом Evraz) на ул. Беловежской и торговый комплекс «Европарк» (86 000 кв. м) на Рублевском шоссе. По последнему проекту его партнером был Егиазарян.