В регионах начинают строить склады для нужд легкой промышленности

Склады формата light industrial действительно начинают активно развиваться в регионах, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Правда, партнер NF Group Константин Фомиченко ожидает, что до конца 2026 г. там будет введено более 300 000 кв. м таких объектов. В частности, один только комплекс Industrial City в Краснодаре, по его словам, имеет площадь 200 000 кв. м. Впрочем, эксперт оговаривается, что сроки реализации таких крупных объектов могут сдвигаться. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин и вовсе ожидает появления на рынках регионов не менее 400 000 кв. м площадей для нужд легкой промышленности. Но он также отмечает риск переноса ввода таких комплексов на более поздние сроки из-за роста расходов на строительство и дорогого заемного финансирования.