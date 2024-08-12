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В регионах начинают строить склады для нужд легкой промышленности

Объем ввода таких объектов в ближайшие три года может вырасти в 15 раз
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

В ближайшие три года в российских регионах (т. е. без учета Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) могут построить 185 000 кв. м складских помещений формата light industrial (они предназначены для размещения производств легкой промышленности). Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Nikoliers. Там сказано, что основной объем ввода таких объектов придется на 2026 г. (155 000 кв. м). Крупнейшие проекты в данном сегменте заявлены в Краснодаре (индустриальный парк «Копанский»), Екатеринбурге (комплекс «ЕКАД Южный») и Воронеже (логопарк «Перспектива).

Склады формата light industrial действительно начинают активно развиваться в регионах, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Правда, партнер NF Group Константин Фомиченко ожидает, что до конца 2026 г. там будет введено более 300 000 кв. м таких объектов. В частности, один только комплекс Industrial City в Краснодаре, по его словам, имеет площадь 200 000 кв. м. Впрочем, эксперт оговаривается, что сроки реализации таких крупных объектов могут сдвигаться. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин и вовсе ожидает появления на рынках регионов не менее 400 000 кв. м площадей для нужд легкой промышленности. Но он также отмечает риск переноса ввода таких комплексов на более поздние сроки из-за роста расходов на строительство и дорогого заемного финансирования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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