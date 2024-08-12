В регионах начинают строить склады для нужд легкой промышленности

В регионах начинают строить склады для нужд легкой промышленностиОбъем ввода таких объектов в ближайшие три года может вырасти в 15 раз
В ближайшие три года в российских регионах (т. е. без учета Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга) могут построить 185 000 кв. м складских помещений формата light industrial (они предназначены для размещения производств легкой промышленности). Об этом говорится в отчете консалтинговой компании Nikoliers. Там сказано, что основной объем ввода таких объектов придется на 2026 г. (155 000 кв. м). Крупнейшие проекты в данном сегменте заявлены в Краснодаре (индустриальный парк «Копанский»), Екатеринбурге (комплекс «ЕКАД Южный») и Воронеже (логопарк «Перспектива).
Склады формата light industrial действительно начинают активно развиваться в регионах, подтверждают и другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. Правда, партнер NF Group Константин Фомиченко ожидает, что до конца 2026 г. там будет введено более 300 000 кв. м таких объектов. В частности, один только комплекс Industrial City в Краснодаре, по его словам, имеет площадь 200 000 кв. м. Впрочем, эксперт оговаривается, что сроки реализации таких крупных объектов могут сдвигаться. Руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate Евгений Бумагин и вовсе ожидает появления на рынках регионов не менее 400 000 кв. м площадей для нужд легкой промышленности. Но он также отмечает риск переноса ввода таких комплексов на более поздние сроки из-за роста расходов на строительство и дорогого заемного финансирования.