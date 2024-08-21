Sminex выкупит у концерна «Россиум» девелопера «Инград»

Покупка «Инграда» позволит Sminex пополнить свой портфель сразу несколькими крупными проектами бизнес-класса, говорит Трубачев. Среди таких объектов он называет жилые комплексы на Лужнецкой набережной, на Автозаводской и Вятской улицах, а также на улице Адмирала Макарова. При этом директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин полагает, что проекты в более низких сегментах Sminex в итоге продаст. Он напоминает, что так же было и с «Интеко». После закрытия сделки с ней Sminex избавился от активов в Ростове-на-Дону, штаб-квартиры «Интеко» у ст. м «Красные Ворота», а также нескольких площадок в Москве.