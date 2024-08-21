Sminex выкупит у концерна «Россиум» девелопера «Инград»Это будет одна из крупнейших сделок на рынке жилой недвижимости
Концерн «Россиум» договорился со Sminex Алексея Тулупова о продаже ей 99% акций застройщика «Инград». Об этом «Ведомостям» рассказали три источника, близких ко всем трем компаниям. По их словам, сделка пока не одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС), предполагается, что она будет закрыта в конце сентября – начале октября 2024 г. Представители «Инграда» и Sminex от комментариев отказались. «Ведомости» направили запросы в «Россиум» и ФАС.
«Инград» основан в 2012 г. По данным Единой информационной системы жилищного строительства, компания занимает 20-е место в списке крупнейших девелоперов страны (5-е место по Московской области и 16-е по Москве). В активной стройке у него сейчас находится 712 000 кв. м недвижимости. При этом общий портфель компании, как следует из ее презентации инвесторам (есть в распоряжении «Ведомостей»), составляет 3,7 млн кв. м.
Среди проектов компании жилые комплексы Foriver и Riversky рядом со стадионом «Торпедо», Injoy на «Войковской», «Филатов Луг» в новой Москве, «Белый Grad» на Осташковском шоссе недалеко от Мытищ и проч. Также компания возводит два логистических центра в Московской области. В числе ее перспективных проектов ЖК «Филимонковское» в новой Москве, ЖК «Булатниково» в Московской области и ЖК «Вятская» на севере Москвы. В финансовом отчете «Инграда» по МСФО за 2023 г. сказано, что на балансе девелопера находится более 15 600 га земли. Выручка компании за этот период составила 63,3 млрд руб. (EBIDTA – 11,1 млрд руб.), прибыль – 785 млн руб.
О том, что «Россиум» планирует выйти из капитала «Инграда», стало известно в июне этого года. Покупку девелопера за это время рассматривали более 20 компаний, в том числе ГК «Самолет», «Страна девелопмент», Glorax, структура партнера MR Group Анатолия Козерука, а также краснодарская Dogma. Ко второму тура приема заявок остались всего несколько претендентов, среди которых, помимо Sminex, была структура Сбербанка. Последняя, по словам консультантов, совместно с партнером сделала самое выгодное предложение о покупке, предложив около 50 млрд руб. Впрочем, представитель Сбербанка уверял, что ни сам «Сбер», ни его структуры не собираются покупать «Инград».
Директор отдела инвестиций и рынков капитала CORE.XP Андрей Трубачев оценивает «Инград» в 38-40 млрд руб. Руководитель направления земельных активов и девелопмента IBC Real Estate Дмитрий Шелковский говорит о 35-40 млрд руб. В этом случае сделка может оказаться одной из крупнейших на рынке жилой недвижимости. Ранее в 2023 г. группа «Самолет» выкупила МИЦ. Источники «Ведомостей» тогда говорили, что она могла заплатить за эту компанию не менее 40 млрд руб. Кроме того, в конце 2022 г. та же Sminex приобрела «Интеко» за 38 млрд руб.
Покупка «Инграда» позволит Sminex пополнить свой портфель сразу несколькими крупными проектами бизнес-класса, говорит Трубачев. Среди таких объектов он называет жилые комплексы на Лужнецкой набережной, на Автозаводской и Вятской улицах, а также на улице Адмирала Макарова. При этом директор департамента жилой недвижимости и девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин полагает, что проекты в более низких сегментах Sminex в итоге продаст. Он напоминает, что так же было и с «Интеко». После закрытия сделки с ней Sminex избавился от активов в Ростове-на-Дону, штаб-квартиры «Интеко» у ст. м «Красные Ворота», а также нескольких площадок в Москве.
По словам партнера NF Group Станислава Бибика, шаг Sminex вполне логичен в текущей рыночной ситуации, когда в условиях высоких банковских ставок девелоперы вынуждены уделять особое внимание эффективности бизнеса. Шелковский также полагает, что «Инград», судя по всему, ожидают некоторые «трансформации» как в части менеджмента, так и в части бренда, который может прекратить свое существование.