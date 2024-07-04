Структура Сбербанка с партнером могут выкупить «Инград»

Впрочем, собеседник «Ведомостей» уверяет, что наиболее выгодное предложение сделал вовсе не этот девелопер, а структура Сбербанка, которая привлекла для переговоров неназванного партнера. Эту информацию подтвердили и два других претендента на «Инград», а также один из консультантов, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, владелец девелопера – концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова – рассчитывал выручить от продажи актива около 40 млрд руб., что уже считалось довольно высокой ценой, которая отпугнула ряд крупных застройщиков. Структура же Сбербанка с партнером готовы заплатить за компанию 50 млрд руб., таким образом, они перебили все предложения от других претендентов, говорят собеседники «Ведомостей». Что это за партнер, они не знают. Двое их них уверяют, что это крупная инвесткомпания из Узбекистана. Представитель Сбербанка говорит, что финансовой организации известно о планах по продаже «Инграда», но информацию о партнерстве именно с узбекским девелопером он не подтверждает. Речь идет о «российском игроке», добавляет еще один источник, близкий к одной из сторон переговоров. Саму транзакцию, по его словам, планируется закрыть до конца лета. Другие детали он не раскрыл. Запрос в «Россиум» остался без ответа.