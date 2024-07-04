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Структура Сбербанка с партнером могут выкупить «Инград»

Сумма сделки в этом случае составит около 50 млрд руб., хотя владельцы компании рассчитывали выручить на 10 млрд руб. меньше
Екатерина Волкова
Антон Филатов
Евгений Разумный / Ведомости

28 июня закончился первый тур приема заявок на приобретение девелопера «Инград», рассказал «Ведомостям» источник, близкий к его владельцу. По его словам, если на начальном этапе покупку застройщика рассматривали порядка 20 компаний (среди них краснодарская Dogma, ГК «Самолет», «Страна девелопмент», Glorax, структура партнера MR Group Анатолия Козерука и др.), то сейчас осталось всего несколько претендентов. Среди них он называет, к примеру, Sminex.

Впрочем, собеседник «Ведомостей» уверяет, что наиболее выгодное предложение сделал вовсе не этот девелопер, а структура Сбербанка, которая привлекла для переговоров неназванного партнера. Эту информацию подтвердили и два других претендента на «Инград», а также один из консультантов, работавших с участниками потенциальной сделки. По их словам, владелец девелопера – концерн «Россиум» Романа Авдеева и Сергея Сударикова – рассчитывал выручить от продажи актива около 40 млрд руб., что уже считалось довольно высокой ценой, которая отпугнула ряд крупных застройщиков. Структура же Сбербанка с партнером готовы заплатить за компанию 50 млрд руб., таким образом, они перебили все предложения от других претендентов, говорят собеседники «Ведомостей». Что это за партнер, они не знают. Двое их них уверяют, что это крупная инвесткомпания из Узбекистана. Представитель Сбербанка говорит, что финансовой организации известно о планах по продаже «Инграда», но информацию о партнерстве именно с узбекским девелопером он не подтверждает. Речь идет о «российском игроке», добавляет еще один источник, близкий к одной из сторон переговоров. Саму транзакцию, по его словам, планируется закрыть до конца лета. Другие детали он не раскрыл. Запрос в «Россиум» остался без ответа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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