Росфинмониторинг сможет скрывать запросы о проверке недвижимости

Любой неограниченный и неподконтрольный доступ к большим ресурсам данных приводит к возможностям злоупотреблений, а Росфинмониторинг как специальный госорган имеет и без того широчайшие полномочия по сбору информации из банков и многих других органов и организаций, отмечает старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Адвокат также рассказал, что в материалах как гражданских, так и тем более уголовных дел ему не раз доводилось встречать подробнейшие справки об имущественном положении как организаций (включая иностранные), так и физических лиц, которые получаются явно не только формальным доступом к документам и базам данных, но и оперативно-розыскными методами. «Не знаю, позволят ли вводимые изменения улучшить положение с коррупцией, но пока отчетливо заметна следующая тенденция: пока чиновник находится во власти, у него никогда никаких нарушений нет, как только он увольняется и у него появляются какие-то проблемы, сразу же выясняется, что у него много незадекларированного имущества», – резюмировал Тай.