Росфинмониторинг сможет скрывать запросы о проверке недвижимости

Росфинмониторинг сможет скрывать запросы о проверке недвижимостиПравительство одобрило эту инициативу
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение поправок в закон «О государственной регистрации недвижимости» – благодаря им Росфинмониторинг сможет конфиденциально запрашивать сведения об объектах недвижимости, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к комиссии.
Авторы инициативы хотят внести изменения в ст. 62 закона. Сейчас, в соответствии с ч. 17 этой статьи, по запросу собственника предоставляется информация о лицах, получавших из Единого госреестра недвижимости сведения о объекте недвижимости. Но собственник недвижимости не увидит запросы правоохранительных органов, это оговаривает закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Новый законопроект позволяет так же скрывать и запросы Росфинмониторинга. Это обеспечит конфиденциальность проверок ведомства в отношении недвижимости по выявлению незаконных сделок, отмечает председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.
Документ появился как исполнение майского поручения премьер-министра Михаила Мишустина о повышении эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Бывший следователь по особо важным делам Александр Бурчук в беседе с «Ведомостями» отметил, что самым острым вопросом при расследовании уголовных дел о хищениях или иных преступлениях стоит возмещение причиненного ущерба либо изъятие имущества, говорит он. По словам адвоката, коррупционные связи в регистрирующих органах, сервисы подписки на изменения в регистрационном деле недвижимого имущества уведомляют владельца о получении запросов, касающихся объекта недвижимости, и могут послужить сигналом для его отчуждения или перерегистрации на «добросовестного покупателя» либо реально неосведомленного третьего лица. «Так или иначе [нынешние нормы] позволяют коррупционеру принять меры к затруднению изъятия в доход государства такого имущества», – указал он.
По действующим нормам Росреестр обязан по запросу правообладателя недвижимости предоставлять ему информацию о лицах (и Росфинмониторинг в их числе), получивших сведения об объекте, права на который у него не зарегистрированы, поясняет Груздев. Очевидно, добавляет он, что расследования, проводимые Росфинмониторингом, требуют конфиденциальности.
Любой неограниченный и неподконтрольный доступ к большим ресурсам данных приводит к возможностям злоупотреблений, а Росфинмониторинг как специальный госорган имеет и без того широчайшие полномочия по сбору информации из банков и многих других органов и организаций, отмечает старший партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Адвокат также рассказал, что в материалах как гражданских, так и тем более уголовных дел ему не раз доводилось встречать подробнейшие справки об имущественном положении как организаций (включая иностранные), так и физических лиц, которые получаются явно не только формальным доступом к документам и базам данных, но и оперативно-розыскными методами. «Не знаю, позволят ли вводимые изменения улучшить положение с коррупцией, но пока отчетливо заметна следующая тенденция: пока чиновник находится во власти, у него никогда никаких нарушений нет, как только он увольняется и у него появляются какие-то проблемы, сразу же выясняется, что у него много незадекларированного имущества», – резюмировал Тай.