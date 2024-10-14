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В Подмосковье может появиться малоэтажный мегапроект не менее чем на 3 млн кв. м

Структура группы ВТБ выставила на продажу почти 2000 га недалеко от Можайска
Екатерина Волкова
Екатерина Кузьмина / Ведомости

Входящий в группу ВТБ «БМ банк» (ранее – Банк Москвы) выставил на продажу восемь земельных участков общей площадью 1850 га в Можайском районе Московской области. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что эти площадки находятся рядом с поселком Мира, а также деревнями Люльки, Горбуны, Цветки и проч. Совокупная стартовая цена лотов составляет около 730 млн руб. Согласно документации, данные территории можно использовать под строительство малоэтажных домов (не выше четырех этажей), социальных объектов и складов. Торги по всем участкам должны состояться 15 ноября этого года. «ВТБ ведет планомерную работу по продаже непрофильных активов, которые он получил в рамках урегулирования задолженности», – объясняет продажу площадок представитель банка. По его словам, до конца октября банк планирует выставить на торги еще ряд участков. С учетом имеющихся речь идет о 2951 га. Кто именно передал «БМ банку» эти территории в счет погашения долгов, собеседник «Ведомостей» не уточнил.

Поскольку для банка земля – непрофильный актив, который надо развивать, то держать ее на балансе просто невыгодно, говорит партнер Commonwealth Partnership Константин Лебедев. К тому же, по его словам, за нее надо еще платить налог, поэтому продажа участков профильным игрокам рынка выглядит логичной. Стартовая цена лотов близка к рыночной, считает директор департамента земельных проектов NF Group Максим Чернядьев. Партнер Ricci | M&A Петр Виноградов полагает, что она даже занижена.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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