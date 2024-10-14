В Подмосковье может появиться малоэтажный мегапроект не менее чем на 3 млн кв. м

Входящий в группу ВТБ «БМ банк» (ранее – Банк Москвы) выставил на продажу восемь земельных участков общей площадью 1850 га в Можайском районе Московской области. Это следует из информации, опубликованной на сайте электронной торговой площадки «Росэлторг». Там сказано, что эти площадки находятся рядом с поселком Мира, а также деревнями Люльки, Горбуны, Цветки и проч. Совокупная стартовая цена лотов составляет около 730 млн руб. Согласно документации, данные территории можно использовать под строительство малоэтажных домов (не выше четырех этажей), социальных объектов и складов. Торги по всем участкам должны состояться 15 ноября этого года. «ВТБ ведет планомерную работу по продаже непрофильных активов, которые он получил в рамках урегулирования задолженности», – объясняет продажу площадок представитель банка. По его словам, до конца октября банк планирует выставить на торги еще ряд участков. С учетом имеющихся речь идет о 2951 га. Кто именно передал «БМ банку» эти территории в счет погашения долгов, собеседник «Ведомостей» не уточнил.