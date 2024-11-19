Доля сделок со складами в Московском регионе достигла исторического минимума

Доля сделок со складами в Московском регионе достигла исторического минимумаЭто связано в том числе с активным развитием маркетплейсов в регионах
Общий объем сделок по продаже и аренде складов в России по итогам 10 месяцев 2024 г. составил 6,25 млн кв. м. Это следует из отчета консалтинговой компании Commonwealth Partnership. В нем сказано, что 46% (2,9 млн кв. м) всех транзакций пришлись на Московский регион. Судя по исследованию, это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. К примеру, в прошлом году он составлял 53%, в 2022 г. – 62,5%, в 2021 г. – 54%, в 2020 г. – 64%.
Доля Московского региона в структуре общего спроса действительно планомерно сокращается последние три года, уверяют другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. К примеру, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко уверяет, что в прошлом году она была на уровне 51%, тогда как в 2024 г. пока находится в пределах 55%. Столько же, по его словам, было и в 2022 г. За первые девять месяцев этого года в Москве и Подмосковье продали или сдали в аренду 1,88 млн кв. м (43% от всех сделок), отмечает партнер NF Group Константин Фомиченко. Он говорит, что меньше было только в 2022 г. (1,71 млн кв. м). В прошлом же году общий объем сделок составил 3,3 млн кв. м, а в 2021 г. – 2,6 млн кв. м.