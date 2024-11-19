Доля сделок со складами в Московском регионе достигла исторического минимума

Доля Московского региона в структуре общего спроса действительно планомерно сокращается последние три года, уверяют другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. К примеру, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко уверяет, что в прошлом году она была на уровне 51%, тогда как в 2024 г. пока находится в пределах 55%. Столько же, по его словам, было и в 2022 г. За первые девять месяцев этого года в Москве и Подмосковье продали или сдали в аренду 1,88 млн кв. м (43% от всех сделок), отмечает партнер NF Group Константин Фомиченко. Он говорит, что меньше было только в 2022 г. (1,71 млн кв. м). В прошлом же году общий объем сделок составил 3,3 млн кв. м, а в 2021 г. – 2,6 млн кв. м.