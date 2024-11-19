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/ Недвижимость

Доля сделок со складами в Московском регионе достигла исторического минимума

Это связано в том числе с активным развитием маркетплейсов в регионах
Екатерина Волкова
Андрей Гордеев / Ведомости

Общий объем сделок по продаже и аренде складов в России по итогам 10 месяцев 2024 г. составил 6,25 млн кв. м. Это следует из отчета консалтинговой компании Commonwealth Partnership. В нем сказано, что 46% (2,9 млн кв. м) всех транзакций пришлись на Московский регион. Судя по исследованию, это самый низкий показатель за всю историю наблюдений. К примеру, в прошлом году он составлял 53%, в 2022 г. – 62,5%, в 2021 г. – 54%, в 2020 г. – 64%.

Доля Московского региона в структуре общего спроса действительно планомерно сокращается последние три года, уверяют другие опрошенные «Ведомостями» консультанты. К примеру, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Виктор Афанасенко уверяет, что в прошлом году она была на уровне 51%, тогда как в 2024 г. пока находится в пределах 55%. Столько же, по его словам, было и в 2022 г. За первые девять месяцев этого года в Москве и Подмосковье продали или сдали в аренду 1,88 млн кв. м (43% от всех сделок), отмечает партнер NF Group Константин Фомиченко. Он говорит, что меньше было только в 2022 г. (1,71 млн кв. м). В прошлом же году общий объем сделок составил 3,3 млн кв. м, а в 2021 г. – 2,6 млн кв. м.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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