Созданная Сбербанком компания стала совладельцем трех жилых проектов в Москве

Текущие собственники «Перспективных инвестиций» сейчас скрыты. Но в ее отчетности за 2022 г. сказано, что на тот момент она входила в группу «Сбербанк». Два консультанта, работавших с ней, уверяют, что финансовая организация является владельцем компании и сейчас. Они обращают внимание на то, что ее генеральный директор Андрей Лихачев одновременно является еще и руководителем АО «Рублево-Архангельское», которое строит на 461 га на западе Москвы целый город «Сберсити» на 4 млн кв. м, включая 2,5 млн кв. м жилья. В самом Сбербанке от комментариев отказались.