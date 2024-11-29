Созданная Сбербанком компания стала совладельцем трех жилых проектов в Москве

Созданная Сбербанком компания стала совладельцем трех жилых проектов в МосквеНа фоне отмены льготной ипотеки и снижения продаж квартир банки становятся ключевыми игроками на рынке недвижимости
Компания «Перспективные инвестиции» стала владельцем 51% ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Град плаза», которому принадлежат права на 2,9 га на ул. Лобачевского на юго-западе столицы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 10 октября этого года. На самой площадке девелоперская компания «Град» бизнесменов Игоря Рубинера и Дениса Кротова планировала построить 143 240 кв. м недвижимости, из которых 134 900 кв. м – жилье, остальное – физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты хозяйственно-бытового назначения. Доли предпринимателей в этой фирме теперь снизились совокупно до 41,6%, еще 7,4% перешло их партнеру Алексею Филаткину.
Текущие собственники «Перспективных инвестиций» сейчас скрыты. Но в ее отчетности за 2022 г. сказано, что на тот момент она входила в группу «Сбербанк». Два консультанта, работавших с ней, уверяют, что финансовая организация является владельцем компании и сейчас. Они обращают внимание на то, что ее генеральный директор Андрей Лихачев одновременно является еще и руководителем АО «Рублево-Архангельское», которое строит на 461 га на западе Москвы целый город «Сберсити» на 4 млн кв. м, включая 2,5 млн кв. м жилья. В самом Сбербанке от комментариев отказались.