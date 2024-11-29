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Созданная Сбербанком компания стала совладельцем трех жилых проектов в Москве

На фоне отмены льготной ипотеки и снижения продаж квартир банки становятся ключевыми игроками на рынке недвижимости
Екатерина Волкова
Максим Стулов / Ведомости

Компания «Перспективные инвестиции» стала владельцем 51% ООО «Специализированный застройщик (СЗ) «Град плаза», которому принадлежат права на 2,9 га на ул. Лобачевского на юго-западе столицы. Сделка, по данным «СПАРК-Интерфакса», была закрыта 10 октября этого года. На самой площадке девелоперская компания «Град» бизнесменов Игоря Рубинера и Дениса Кротова планировала построить 143 240 кв. м недвижимости, из которых 134 900 кв. м – жилье, остальное – физкультурно-оздоровительный комплекс и объекты хозяйственно-бытового назначения. Доли предпринимателей в этой фирме теперь снизились совокупно до 41,6%, еще 7,4% перешло их партнеру Алексею Филаткину.

Текущие собственники «Перспективных инвестиций» сейчас скрыты. Но в ее отчетности за 2022 г. сказано, что на тот момент она входила в группу «Сбербанк». Два консультанта, работавших с ней, уверяют, что финансовая организация является владельцем компании и сейчас. Они обращают внимание на то, что ее генеральный директор Андрей Лихачев одновременно является еще и руководителем АО «Рублево-Архангельское», которое строит на 461 га на западе Москвы целый город «Сберсити» на 4 млн кв. м, включая 2,5 млн кв. м жилья. В самом Сбербанке от комментариев отказались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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