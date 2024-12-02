У петербургского ДЛТ сменился собственник

У петербургского ДЛТ сменился собственникВладельцы Mercury внесли здание универмага в ЗПИФ
Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали фирму «Меркури», на балансе которой находится Дом ленинградской торговли (ДЛТ) в Санкт-Петербурге, закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Нексус» под управлением УК «Инновационный капитал». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 19 ноября этого года. Пайщики фонда не раскрываются. В «Инновационном капитале» и Mercury на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель ДЛТ от комментариев отказался.
ДЛТ, расположенный на Большой Конюшенной улице, является одним из самых известных торговых объектов Санкт-Петербурга. Здание универмага общей площадью 32 000 кв. м имеет статус памятника архитектуры. Оно было построено в 1909 г. по проекту архитектора Эрнеста Вирриха. С 2005 г. ДЛТ находится под управлением Mercury. Рыночную стоимость универмага руководитель департамента рынка капитала Nikoliers Денис Платов оценивает в 5–6 млрд руб.