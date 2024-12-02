У петербургского ДЛТ сменился собственник

Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали фирму «Меркури», на балансе которой находится Дом ленинградской торговли (ДЛТ) в Санкт-Петербурге, закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Нексус» под управлением УК «Инновационный капитал». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 19 ноября этого года. Пайщики фонда не раскрываются. В «Инновационном капитале» и Mercury на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель ДЛТ от комментариев отказался.