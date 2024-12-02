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У петербургского ДЛТ сменился собственник

Владельцы Mercury внесли здание универмага в ЗПИФ
Екатерина Волкова
Ведомости

Основатели группы Mercury Леонид Фридлянд и Леонид Струнин передали фирму «Меркури», на балансе которой находится Дом ленинградской торговли (ДЛТ) в Санкт-Петербурге, закрытому паевому инвестиционному фонду (ЗПИФ) «Нексус» под управлением УК «Инновационный капитал». По данным «СПАРК-Интерфакса», сделка была закрыта 19 ноября этого года. Пайщики фонда не раскрываются. В «Инновационном капитале» и Mercury на запросы «Ведомостей» не ответили. Представитель ДЛТ от комментариев отказался.

ДЛТ, расположенный на Большой Конюшенной улице, является одним из самых известных торговых объектов Санкт-Петербурга. Здание универмага общей площадью 32 000 кв. м имеет статус памятника архитектуры. Оно было построено в 1909 г. по проекту архитектора Эрнеста Вирриха. С 2005 г. ДЛТ находится под управлением Mercury. Рыночную стоимость универмага руководитель департамента рынка капитала Nikoliers Денис Платов оценивает в 5–6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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